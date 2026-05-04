الصحافة في عصر التحول الرقمي: بقاء وتطور أم نهاية؟

تحليل معمق حول مستقبل الصحافة في ظل التطورات التقنية المتسارعة، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والتحديات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات الإعلامية، واستعراض تجارب صحفية رائدة في التحول الرقمي.

أكد محمد البيشي رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية أن الصحافة باقية ولكنها تمر بتحول عميق تفرضه التطورات التقنية المتسارعة. وأوضح خلال جلسة حوارية نظمتها هيئة الصحفيين السعوديين أن العالم يشهد تحولاً من الصحافة الورقية إلى الرقمية بعد قرنين من الزمان، مع التأكيد على أن الصحافة ذات المصداقية ستظل مرتبطة بالمؤسسات الصحفية العريقة.

ناقشت الجلسة تحولات الإعلام، دور الذكاء الاصطناعي، والنماذج الاقتصادية الجديدة للصحافة، مع التركيز على سرعة انتشار الخبر ودقته. وأشار البيشي إلى أن التحول الرقمي أسرع وصول الخبر، بينما اختصر الذكاء الاصطناعي زمن تحليل البيانات، مع بقاء الإبداع البشري حكراً على الإنسان. تجربة الاقتصادية في التحول الرقمي لم تكن سهلة، حيث تطلب مغادرة سوق الطباعة وتغييراً جذرياً في آليات العمل، لكنها نجحت في تسريع الوصول إلى الجمهور واستعادة الدور القيادي والمنافسة مع المؤثرين ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد أن التقنية لا تلغي دور الصحفي بل تخلق وظائف جديدة تتمحور حول مراجعة وتحليل مخرجات الذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى التحديات التي واجهتها المؤسسات الصحفية في الإيرادات بسبب تراجع الإعلانات التقليدية والاشتراكات المطبوعة، موضحاً أن الإعلان تحول إلى المنصات الرقمية والمحتوى المؤثر. من جانبه، أكد زيد بن كمي نائب المدير العام لقناتي العربية والحدث على أهمية الشفافية في استخدام التقنيات الحديثة لرفع جودة العمل.

واستعرض علي الحازمي رئيس تحرير سبق الإلكترونية مبادرة'جواز سفر الخبر' التي تتيح للقارئ تتبع مصادر الخبر ونسبة تدخل الذكاء الاصطناعي فيه، مؤكداً أهميتها في تعزيز الشفافية والمصداقية. قطاع الإعلام يشهد تحولاً بفعل التطور الرقمي وتغير سلوك الجمهور، حيث أصبح الأفراد جزءاً من منظومة إنتاج وتوزيع المحتوى، مما نقل الإعلام من نموذج تقليدي إلى بيئة تفاعلية.

وأشارت نور نقلي نائب رئيس تحرير عرب نيوز إلى الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في توسيع انتشار المحتوى الإعلامي، مع التشديد على أهمية الإشراف المهني والأخلاقي للإنسان لضمان سلامة المحتوى. هذا التحول يتطلب من المؤسسات الصحفية التكيف مع هذه التغيرات وتبني استراتيجيات جديدة لضمان استمراريتها وتقديم محتوى موثوق ومؤثر للجمهور





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الصحافة التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي الإعلام التكنولوجيا

United States Latest News, United States Headlines