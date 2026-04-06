الصبيحي يؤكد على أولوية الأمن في عدن وتحديث المنظومة الأمنية

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في عدن، باعتبارهما ركيزة أساسية للتنمية، وشدد على ضرورة تحديث المنظومة الأمنية.

أكد الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن تعزيز الأمن و الاستقرار يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن، وذلك باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية أو خدمية في المحافظات اليمنية. وأشار الصبيحي إلى أن استقرار العاصمة المؤقتة عدن ، يمثل انعكاسًا مباشرًا على مجمل الأوضاع في المحافظات اليمنية المحررة، مؤكداً على أهمية ترسيخ الأمن كعامل حاسم لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه بمدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث جرى بحث عدد من القضايا الأمنية ذات الأهمية. وشدد الصبيحي على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية العاملة في عدن، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتسريع وتيرة الاستجابة للبلاغات والحوادث، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل الميداني وفق أساليب حديثة تعتمد على الكفاءة والانضباط والمهنية العالية. كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة أمن عدن ومنتسبوها في أداء مهامهم الوطنية على الرغم من التحديات الأمنية والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وتطرق الفريق الركن الصبيحي إلى أهمية دعم الكوادر الأمنية وتأهيلها وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللوجستي اللازم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه. وشدد على ضرورة تطوير الخطط الأمنية والاستراتيجيات بما يتواكب مع طبيعة التحديات الأمنية المتغيرة. وخلال اللقاء، استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطة مفصلة من مدير أمن عدن حول الحالة الأمنية العامة في المدينة، بما في ذلك مؤشرات الأداء الأمني والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة المنظمة والحد من الظواهر السلبية، فضلاً عن الخطط الميدانية الهادفة إلى تعزيز السكينة العامة وحماية الأرواح والممتلكات. وقد أشاد الصبيحي بالدور الفعال الذي يلعبه رجال الأمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار في عدن، مشيدًا بجهودهم المبذولة في سبيل تثبيت دعائم الأمن ومواجهة مختلف التهديدات الأمنية. وأكد على ضرورة الاستمرار في تحديث الأداء الأمني وتبني خطط استراتيجية تتواكب مع طبيعة التحديات المتغيرة، مع التركيز على بناء القدرات وتأهيل الكوادر الأمنية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في العمل الأمني، بما يسهم في ترسيخ الأمن المستدام وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بين المواطنين. \من جانبه، أكد اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن عدن، على التزام قيادة الأمن برفع مستوى الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الميدانية المعتمدة، مشيرًا إلى استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المختصة والجهات ذات العلاقة. وأوضح أن قيادة الأمن تعمل بجد على تعزيز التنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أفضل النتائج في مجال الأمن. وأكد على أهمية مواصلة التعاون مع المواطنين من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن الجهود مستمرة لتحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وضمان سلامتهم وحماية ممتلكاتهم. وأضاف أنهم يعملون على تطوير القدرات الأمنية من خلال التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الأمنية، وتوفير المعدات والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء المهام الأمنية على أكمل وجه. وأكد على أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المجاورة. وشدد على أن الأمن هو أساس التنمية والازدهار، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق هذا الهدف. وفي ختام اللقاء، تبادل الفريق الصبيحي واللواء الشعيبي وجهات النظر حول عدد من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التعاون والتنسيق لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات اليمنية بشكل عام، مع التأكيد على أهمية بناء مجتمع آمن ومستقر يشعر فيه المواطنون بالأمان والاطمئنان.\من ناحية أخرى، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والظواهر السلبية الأخرى. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لتعزيز الوعي الأمني والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار. وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب في مجال الأمن وتبادل المعلومات والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، بما في ذلك الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية، لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها. كما تم استعراض الخطط المستقبلية لتطوير الأداء الأمني وتعزيز القدرات الأمنية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الأمنية وتوفير المعدات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الأمنية. وأكد الفريق الصبيحي على أهمية تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الأمنية المقدمة لهم، من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وتوفير الأمن والسلامة في جميع الأماكن العامة. وفي سياق آخر، تم التأكيد على أهمية دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدن والمحافظات المجاورة، من خلال توفير البيئة الأمنية المناسبة التي تشجع على الاستثمار وتنمية المشاريع وتوفير فرص العمل. وأكد الصبيحي على أهمية بناء الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، من خلال الشفافية والمساءلة والتعامل الإنساني، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع





عدن الأمن الاستقرار محمود الصبيحي المنظومة الأمنية التنمية اللواء مطهر الشعيبي

