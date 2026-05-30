الصاروخ التركي "يلدريمهان" يثير تساؤلات حول قدرات الردع البعيد المدى في ظل توترات إقليمية

كشف تركيا عن صاروخ باليستي جديد باسم يلدريمهان يملك سرعة تصل إلى 25 ماخ ومدى يفوق 6000 كيلومتر، ما أثار جدلاً في الأوساط الأمريكية والإسرائيلية حول الرسائل السياسية والعسكرية والردع الاستراتيجي.

أثار كشف الصاروخ الباليستي الجديد الذي قدمته تركيا تحت اسم " يلدريمهان " جدلاً واسعاً في الأوساط الأمنية الأمريكية والإسرائيلية، حيث تساءل الخبراء عن طبيعة القدرات العسكرية التي تسعى أنقرة إلى امتلاكها في المستقبل القريب.

يقال إن الصاروخ، الذي تم عرضه خلال معرض دولي للصناعات الدفاعية قبل عدة أسابيع، يتمتع بمواصفات تقنية متفوقة تشمل سرعة قصوى تصل إلى خمسة وعشرين ماخ، أي ما يعادل ما يصل إلى أربعة عشر ألف كيلومتر في الساعة، فضلاً عن قدرة على المناورة في الأجواء بسرعات تفوق سرعة الصوت. وتشير التقديرات التركية إلى أن مدى الصاروخ قد يتجاوز ستة آلاف كيلومتر، ما يتيح له الإمكانية للوصول إلى مسافات واسعة خارج المنطقة، مع إمكانية حمل رأس حربي يزن حتى ثلاثة أطنان، وهو ما يضعه في مصاف الأنظمة الصاروخية ذات القدرة على الضربة الاستراتيجية البعيدة المدى.

لم يقتصر الاهتمام الأمريكي على الجوانب التقنية فحسب؛ فقد شدّ الانتباه إلى المشاهد التي تضمنها الفيديو الترويجي المصاحب للمنظومة، حيث تم تصوير عملية استهداف منشآت حساسة تشمل محطات توليد الطاقة، حقول النفط، وحتى قاعدة جوية أمريكية على أراضي الولايات المتحدة. هذه اللقطات أثارت تساؤلات حول الرسائل السياسية والعسكرية التي قد تسعى تركيا لإيصالها من خلال عرض مثل هذه السيناريوهات، خصوصاً في ظل العلاقة المعقدة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإدارة الأمريكية.

يرى بعض المحللين أن هذا النوع من الترويج قد يهدف إلى تعزيز الردع الإستراتيجي وبتأكيد قدرة أنقرة على الوصول إلى أهداف استراتيجية في أي مكان على الأرض، مما قد يغير موازين القوة في المنطقة. من جانب آخر، أشار مراسل "إسرائيل اليوم" إلى أن المدى المعلن للصاروخ، إذا ثبتت فعالية التجارب العملية، سيمنح تركيا القدرة على استهداف عواصم أوروبية وعدد من المواقع الحيوية في الشرق الأوسط، ما يمثل خطوة ملموسة في مسار تسريع برامج التسليح التركية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة سباقاً متسارعاً لتطوير الصواريخ والأنظمة العسكرية المتقدمة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية. يعتقد الخبراء أن الكشف عن "يلدريمهان" يعكس تحولاً استراتيجياً في السياسة الدفاعية التركية نحو تعزيز قدرات الردع البعيد المدى، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة ضبط ميزان القوى في المسرح الدولي وإثارة ردود فعل حادة من قبل القوى الغربية التي تسعى للحد من انتشار أسلحة القنابل الباليستية المتقدمة





