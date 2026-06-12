الشيخ الدكتور أكرم ضياء العُمري: حياته العلمية والبحثية

تells us about the life and work of the scholar Dr. Akram Diaa Al-Omari, a prominent figure in Islamic history and a leading expert in the field of Islamic studies.

أكرم ضياء العُمري ابن مدينة الموصل في شمال العراق، ولد في عام 1942، من عائلة آل العُمري التي ترجع في نسبها إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

في إطار كتابتي لتاريخ الأمة الإسلامية وشخصيات قادتها وأعلامها وعلمائِها الكبار، ومن منطلق أخلاقيٍّ ومهنيٍّ، كان لا بد من تدوين سيرة مفكرٍ وعلامة جليل ومؤرخ إسلامي فذٍّ، ترك تأثيره العميقَ في حياتي العِلمية والعَملية، وفي منهجي بدراسة فكر وتاريخ أمتنا. كما أن لهذا العلامة فضل وأيادي بيضاء على جيل كامل من الباحثين الشباب ممن عايشوه، وعرفوه من جميع الأقطار الإسلامية.

ومع مرور الزمن، تبلورت لديّ قناعةً بأن هذا العلامة يتشابه إلى حدٍ كبير في علمه الموسوعي ونباهته ومنهجه مع شيخ المؤرخين ومؤسس علم العمران البشري العلامة ابن خلدون، بل إن هذا العلامة تجاوز ابن خلدون في علم الجرح و التعديل لا سيما في قراءة وتحليل الإشكالات والحوادث التاريخية المختلفة، فهو نقل علم نقد الروايات التاريخية من التنظير (الفلسفي) إلى التطبيق (العملي)، أستاذنا الفاضل العلامة الدكتور أكرم ضياء أحمد العُمري حفظه الله. فمن هو العلامة أكرم ضياء العُمري؟

وما آثاره الفكرية وقيمة نتاجه العلمي؟ وما دوره في تكوين الوعي الجمعي لدى الدارسين في، ولد في عام 1942، من عائلة آل العُمري التي ترجع في نسبها إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي من العوائل الموصلية العِلمية العريقة.

من أهم دراساته التاريخية المُحققة: تاريخ خليفة بن خياط، وطبقات خليفة بن خياط، والمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (ت 277 هـ)، وأزواج النبي لابن زَبّالة، ومسند خليفة بن خياط، وتركة النبي صلى الله عليه وسلم لحماد بن إسماعيل، وموقف الاستشراق من السُّنَّة والسيرة النبوية. الماجستير في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب بنفس الجامعة عام 1966. ثم حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة عين شمس المصرية، كان موضوعها "موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد".

بعد مسيرة من الدراسة والبحث، تصدر العلامة الدكتور أكرم ضياء العُمري للدرس في كلية الآداب بجامعة بغداد منذ عام 1966، ولمدة عشر سنوات حتى انتقل للتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهناك ترأس قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية (1977 -1983م)، كما ترأس المجلس العلمي فيها (1978 - 1983م). كما عمل أستاذًا للتاريخ الإسلامي في الجامعة الإسلامية، واستلم منصب عضو في مجلس مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، وعضوًا في المجلس العلمي بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وقد أشرف الدكتور العُمري على ما يقرب من مائة أطروحة ورسالة علمية في الماجستير والدكتوراه في الجامعات العربية في الحديث الشريف والتاريخ الإسلامي. وساهم في تقويم العديد من الأعمال العلمية لجامعات مختلفة. بعد ذلك عمل العُمري أستاذًا بكلية الشريعة والقانون بجامعة قطر 1995م. وهو الآن عضوٌ في لجنة إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قَطر.

خلال مسيرته العلمية الحافلة بالمآثر والمناقب الخلقية والفكرية، كان الدكتور أكرم ضياء العُمري مُصرًا على المضي في طريق النهضة التقنية والصناعية والمعلوماتية نظرًا لدورها في التصدي للأخطار الاستشراقية التي تلوث حضارتنا وحاضرنا بآن واحد، حيث كان يقول دائمًا "أزمة الأمة نابعة من عدم النهوض التقني والأخلاقي.. لذلك هي متخلفة". ولذلك كان الشيخ العُمري يُبحر في دراسة سنن القوانين ومقاربة النظم الحضارية الإسلامية مع ثقافة العصر، وكيفية التفاعل مع المنظومة الحضارية العالمية الراهنة.

ألَّفَ العلامة الشيخ أكرم ضياء العُمري كتبًا ودراساتٍ، وحقق مخطوطات علمية كثيرة في التاريخ الإسلامي والحديث الشريف، ومن أهم بحوثه ومؤلفاته: كتاب السيرة النبوية الصحيحة، وبحوث في تاريخ السنة المشرفة، وكتاب موارد الخطيب في تاريخ بغداد، وكتابه الفكري الكبير التراث والمعاصرة، وكتاب الإسلام والوعي الحضاري، وتراث الترمذي العلمي، ومجتمع المدينة في عصر النبوة، وكتاب مناهج البحث وتحقيق التراث، وكتاب قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي، وكتاب التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام، وعصر الخلافة الراشدة: محاولة لتطبيق قواعد النقد عند المحدثين على الرواية التاريخية، وعصر السيرة النبوية، ضمن مرجع في تاريخ العرب، ومن فقه السيرة النبوية العطرة، والحياة الاجتماعية والاقتصادية في عصر السيرة النبوية.

ومن أهم دراساته التاريخية المُحققة: تاريخ خليفة بن خياط، وطبقات خليفة بن خياط، والمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (ت 277 هـ)، وأزواج النبي لابن زَبّالة، ومسند خليفة بن خياط، وتركة النبي صلى الله عليه وسلم لحماد بن إسماعيل، وموقف الاستشراق من السُّنَّة والسيرة النبوية. ومن بحوثه التاريخية العلمية: استخدام الحاسب في العلوم الشرعية (دراسة علمية)، وخليفة بن خياط: موارده، وتحقيق ودراسة كتابه الطبقات (رسالة جامعية)، وقيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي، ودراسة منهج النقد عند المحدثين مقارنا بالميثودولوجيا الغربية، والاستشراق والقرآن، والعامة في بغداد في أواخر العصر الإيلخاني.

والخطيب البغدادي: سيرته الذاتية وبيئته الحضارية وإنتاجه الفكري واهتماماته التربوية، ودراسة في الاستشراق، هذا بالإضافة لعشرات البحوث المعمقة التي لا يتسع المجال لذكرها في هذه المقالة المتواضعة. كان العلامة الشيخ الدكتور أكرم ضياء العُمري من أهم محطات حياتي العملية في مجالات الدرس والبحث. فمُذ عرفته، بدأت أتردد على منزله في المدينة المنورة، واستمرت زياراتي الدورية له بعد انتقاله للعيش في دولة قَطر.

في ذلك الوقت، كنت في مرحلة كتابة مؤلفاتي الأساسية حول الخلفاء الراشدين "أبي بكر وعمر وعثمان وعلي"، والحسن بن علي، وكتاب استشهاد الحسين بن علي، والدولة الأموية، وكذلك مُؤلَفي الثمار الزكية في تاريخ الحركة السنوسية. فمع إعداد كل مُؤَلف كنت أستنير برأيه وأكتب ملاحظاته بدقة واهتمام بالِغين، وأنهلُ من علمه الوفير ونثرياته المنهجية العميق





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الشيخ الدكتور أكرم ضياء العُمري حياته العلمية والبحثية الإسلام التاريخ الحضارة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russia and the Islamic World: Strategic VisionThe session, held in the Russian city of Kazan, aimed to discuss a wide range of issues related to cultural, religious, economic, humanitarian, and cultural exchange between Tatarstan and Islamic countries.

Read more »

American Police Confirm Shooting Rampage at Islamic Center in San Diego, Killing 3 Outside MosquePolice in the United States have confirmed that a pair of minors shot and killed three men outside the Islamic Center in San Diego, California.

Read more »

Multiple fatalities occur at Islamic center in San Diego with gunman running away from the sceneThe commander of the San Diego Police Department, Scott Valek, confirmed that one of the deceased is a security guard at the Muslim center. The two juvenile perpetrators who killed three people then committed suicide by getting into a car.

Read more »

SHUTZENDORF ARMULA FOUND AT SITE OF SAN DIEGO CENTER ISLAMIC CHURCH ATTACKSig Sauer pistols and ammunition were found at the site of a shooting attack carried out by two teenagers in a local shopping center, which resulted in the deaths of three people and was described as a hate crime by authorities.

Read more »

Bahrain courts sentence suspects to prison terms ranging from 10 to life for Iran-related offensesBahrain's Supreme Security Court, Sunday, handed down prison sentences for suspects ranging from ten years to life for allegedly supporting Iranian attacks and collaborating with the Islamic Revolutionary Guard Corps.

Read more »

د. العيسى يلتقي بالقيادات الإسلامية في المملكة المتحدة.. ويشارك في اجتماع خبراء مركز أكسفورد للدراسات الإسلاميةAmin Al-Eid Al-Khalili, the Secretary-General of the World Muslim League, met with Islamic religious leaders and business figures in London to discuss the Islamic civilization's stance on issues affecting Muslims in non-Muslim countries. The meeting emphasized the importance of the League's initiatives in clarifying the true nature of Islam and countering extremism.

Read more »