الشهري يعتذر بعد هزيمة الاتفاق.. والتعاون يواصل التألق في الدوري السعودي

اعتذر مدرب الاتفاق سعد الشهري بعد الخسارة من التعاون في الدوري السعودي. في المقابل، حقق التعاون فوزًا كبيرًا، بينما ألغي نزال في بطولة PFL MENA بالرياض.

لم يجد المدرب السعودي سعد الشهري طريقة أفضل من الاعتذار لأنصار الاتفاق ، بعد الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق أمام التعاون بنتيجة 1-4 في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين. المباراة كشفت عن غياب فني واضح للاتفاق، بينما قدم التعاون أداءً مبهراً يُعتبر من الأفضل له هذا الموسم، بعد بداية صعبة وتجاوزه للخسارة القاسية أمام النصر. الخسارة لم تكن مجرد هزيمة، بل كانت بمثابة صدمة للمدرب الشهري، الذي لم يعتد على مثل هذه النتائج منذ فترة طويلة، وبالتحديد منذ مواجهة الأهلي في موسم 2017-2018.

على الرغم من غضب الجماهير، فإن تاريخ الشهري مع الاتفاق قد يشفع له، حيث ساهم في انتشال الفريق من صراع الهبوط إلى مراكز متقدمة قبل سبع سنوات. كما نجح في تحسين أداء الفريق في الموسم الماضي، مما دفع الإدارة إلى تجديد الثقة به بناءً على طلب الأعضاء الذهبيين ودعم الجماهير. ينتظر الشهري اختباراً صعباً لاستعادة التوازن، أولاً في مواجهة ضمك في خميس مشيط في 26 سبتمبر، وقبلها في مباراة كأس الملك أمام الباطن، مما يعني أن الاتفاق سيلعب ثلاث مباريات خارج أرضه. في المقابل، الفوز الكبير للتعاون لم يكن مجرد انتصار، بل كان له أهمية خاصة للمدرب شاموسكا، الذي أصبح أكثر المدربين تحقيقاً للفوز في الدوري السعودي برصيد 83 فوزاً، متجاوزاً المدرب التونسي فتحي الجبال. شاموسكا حقق هذا الإنجاز على الرغم من مسيرته المتنوعة مع عدة أندية، بما في ذلك الفيصلي والتعاون. هذا الفوز سيبقى محفوراً في ذهن شاموسكا، خاصة مع عدم استقرار المدربين في الأندية السعودية. كما أن هدف محمد الكويكبي في مرمى فريقه السابق، الاتفاق، كان له طابع خاص، على الرغم من عدم احتفاله، تقديراً لتاريخه الطويل مع النادي. التعاون وصل للنقطة السادسة، وبعث برسالة اطمئنان لجماهيره بقدرته على العودة القوية بعد بداية غير موفقة. اللاعب التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، عبر عن سعادته بهدفه في مرمى الهلال، مؤكداً على أهمية تذكير الفريق بأنه فريق كبير لا يستسلم. بينما أشار زميله إيفان توني إلى قوة شخصية الفريق في الشوط الثاني، بعد عودتهم من التأخر لتحقيق التعادل. مدرب الأهلي، ماتياس يايسله، أبدى فخره بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون. من جهته، صرح مدرب الهلال سيموني إنزاغي بضرورة الاستفادة من الأخطاء التي وقعوا فيها.\إلى جانب ذلك، تم إلغاء النزال الاستعراضي بين المقاتل المصري أحمد السيسي والكويتي عبدالله سليم بسبب إصابة الأخير، ضمن فعاليات بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفنون القتالية المختلطة (PFL MENA) في الرياض. وستتم إعادة جدولة مواجهة المقاتلة السعودية إيثار حيان مع المصرية مروى عبدالمنعم لتقام في نوفمبر. النزال الرئيسي سيجمع بين الكويتي محمد الأقرع والمصري أيمن جلال، في مواجهة يسعى فيها الأقرع لمواصلة تألقه. أما النزال الرئيسي المشترك، فيضع الإيراني محمد سيفي في مواجهة صعبة أمام العراقي محمد فهمي





aawsat_News / 🏆 16. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

الدوري السعودي الاتفاق التعاون سعد الشهري PFL MENA محمد الأقرع إيثار حيان

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

شاهد.. 'الغوريلا' الكردي زاري يفوز على المصري أيمن جلال في السعوديةتغلب المقاتل العراقي محمد زاري على متحديه المصري أيمن جلال في النزال الذي جمعهما مساء أمس الجمعة في الرياض ضمن بطولة PFL MENA للفنون القتالية المختلطة.

اقرأ أكثر »

دوري المقاتلين: انتصارات سعودية.. وهتان السيف تكتب التاريخشهدت الصالات الخضراء في العاصمة السعودية الرياض ليلة استثنائية ضمن منافسات دوري المقاتلين المحترفين (PFL)، حيث تألقت المواهب العربية في أمسية حماسية مليئة بالإث

اقرأ أكثر »

شاهد.. المقاتل الروسي حبيبولايف يخنق خصمهتغلب المقاتل الروسي موفليد حبيبولايف على متحديه البيروفي خيسيسوس بينيدو في النزال الذي جمعهما فجر اليوم السبت، في نهائي الدوري العالمي لبطولة 'PFL' للفنون القتالية المختلطة 'MMA'.

اقرأ أكثر »

شاهد.. المقاتل المصري إسلام عبد الباسط يسقط بالضربة الفنية القاضيةخسر المقاتل إسلام عبد الباسط أمام الأمريكي جوردان نيومان في النزال الذي جمعهما فجر اليوم السبت، في نهائي الدوري العالمي لبطولة 'PFL' للفنون القتالية المختلطة 'MMA'.

اقرأ أكثر »

طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025واصل طيران ناس،إحدى شركات الطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا (MENA) ، مساره التصاعدي كما أظهرته النتائج المالية والتشغيلية

اقرأ أكثر »

رابطة المحترفين المقاتلين PFL تكشف عن أبرز نزالات الرياضرابطة المحترفين المقاتلين PFL تكشف عن أبرز نزالات الرياض

اقرأ أكثر »