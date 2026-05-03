الشرطة النمساوية توقف رجلاً بتهمة تسميم عبوات طعام الأطفال

وقفت الشرطة النمساوية رجلاً يشتبه بتسميم عبوات طعام للأطفال، حيث يعتقد أن الدافع وراء ذلك هو ابتزاز الشركة المصنعة. تم العثور على سم الفئران في خمس عبوات تم استعادتها قبل استهلاكها في النمسا والتشيك وسلوفاكيا. وقد تم توجيه تهم خطيرة للمشتبه به، بينما تستمر التحقيقات في هذه القضية الخطيرة.

أوقفت ال شرطة النمسا وية، السبت، رجلاً يشتبه بقيامه بدس سم فئران في عبوات طعام الأطفال ، مشيرة إلى أن الدافع ربما يكون «محاولة ابتزاز للشركة المُصنعة». وألقت ال شرطة القبض على المشتبه به البالغ 39 عاماً في ولاية بورغنلاند بجنوب فيينا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء النمسا وية، من دون أن تكشف هويته.

ووجهت إليه تهمة تعمّد تعريض السلامة العامة للخطر والشروع بإلحاق أذى جسدي خطير، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». ويأتي هذا التوقيف بعد أسبوعين من اكتشاف السلطات النمساوية وجود سم فئران في عبوات طعام الأطفال تباع في بعض المتاجر الكبرى. وتمكنت الشرطة من استعادة خمس عبوات مسممة قبل استهلاكها في النمسا والتشيك وسلوفاكيا. وأعربت الشرطة عن اعتقادها أن الدافع وراء الجريمة ابتزاز الشركة التي سحبت منتجاتها من الأسواق في النمسا.

وتم شراء إحدى العبوات المسممة من سوبرماركت «سبار» في ولاية بورغنلاند، وقد تبين أنها تحتوي على 15 ميكروغراماً من سم الفئران. وفي حين لم تذكر شركة «هيب» تفاصيل عن طبيعة الابتزاز، قالت صحيفة «دي بريسه» النمساوية بعد وقت قصير من ظهور القضية إنه جرى إرسال بريد إلكتروني إلى شركة «هيب» في مارس (آذار) يطالب بمبلغ مليوني يورو (2.3 مليون دولار) في غضون ستة أيام، لكن الشركة لم تلاحظ ذلك إلا بعد أسبوعين من انتهاء المهلة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة المنتجات الغذائية، خاصة تلك المخصصة للأطفال، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان سلامة المستهلكين.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنتجات الغذائية للتسمم في أوروبا، حيث سبق أن تم اكتشاف حالات مماثلة في عدة دول، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية أنظمة الرقابة الغذائية. ومن المتوقع أن تعلن السلطات النمساوية عن مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث في الأيام المقبلة، حيث تستمر التحقيقات في القضية.

وفي الوقت نفسه، يتابع المستهلكون هذه القضية باهتمام بالغ، خاصة مع انتشار أخبار عن حالات تسمم مشابهة في دول أخرى، مما يثير مخاوف حول سلامة الغذاء في الأسواق الأوروبية





