الشراكة الاستراتيجية بين كازاخستان وتركيا: تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الممرات اللوجستية العالمية

استعرض الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف آفاق التعاون الاقتصادي مع تركيا، مؤكداً على أهمية الممر الأوسط في ربط الصين بأوروبا وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والنمو المستدام.

شهدت العلاقات الثنائية بين جمهورية كازاخستان والجمهورية التركية تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وهو ما تجلى بوضوح في التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس ال كازاخستان ي قاسم جومارت توكاييف خلال الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال التركي ال كازاخستان ي.

وقد كشف الرئيس توكاييف عن أرقام تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تنفيذ 142 مشروعاً اقتصادياً مشتركاً، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.6 مليارات دولار. وأكد توكاييف أن هذا المنتدى لم يكن مجرد تجمع دبلوماسي، بل كان منصة مثمرة وشاملة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون الاستثماري والصناعي، معرباً عن تقديره العميق للدعم الذي قدمه الجانب التركي في تنظيم هذه الفعالية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية والتقنية بين البلدين، وبناء جسور من الثقة المتبادلة تخدم المصالح الاقتصادية للشعبين.

وفي سياق استعراضه للأداء الاقتصادي الوطني، سلط الرئيس توكاييف الضوء على المكانة المرموقة التي تحتلها كازاخستان كأكبر اقتصاد في منطقة آسيا الوسطى، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نمواً قوياً بنسبة 6.5 بالمئة خلال العام الماضي، ليتجاوز حاجز 300 مليار دولار. وفي إطار سعي الدولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، أشار الرئيس إلى برنامج التأشيرة الذهبية الذي تتبناه كازاخستان، وهو برنامج استراتيجي مصمم لمنح المستثمرين الأجانب مزايا استثنائية وتسهيلات واسعة في مجالات الضرائب والهجرة، مما يجعل البيئة الاستثمارية في كازاخستان واحدة من الأكثر جاذبية في المنطقة.

ويهدف هذا التوجه إلى تحويل كازاخستان إلى وجهة عالمية للاستثمار، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل وفي قطاعات التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية مستدامة طويلة الأمد. أما على صعيد اللوجستيات والتجارة الدولية، فقد ركز الرئيس توكاييف على الدور المحوري الذي تلعبه كازاخستان كمركز عبور استراتيجي يربط بين القوة الإنتاجية في الصين والأسواق الاستهلاكية في أوروبا.

وأوضح أن نحو 85 بالمئة من حركة نقل البضائع الحالية تمر عبر الأراضي الكازاخستانية، مما يعزز من أهميتها الجيوسياسية. وفي هذا الصدد، أشار إلى الممر الدولي العابر لبحر قزوين، المعروف عالمياً باسم الممر الأوسط، والذي يمثل بديلاً استراتيجياً حيوياً للممر الشمالي التقليدي. وقد شهد هذا الممر قفزة نوعية في حجم الشحنات التي ارتفعت بمقدار 5 مرات خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس كفاءته المتزايدة وقدرته على تلبية احتياجات التجارة العالمية.

ويمتد هذا الممر من تركيا مروراً بمنطقة القوقاز، ثم يعبر بحر قزوين وصولاً إلى تركمانستان وكازاخستان ومن ثم إلى الصين، مما يجعله أحد أهم ثلاثة ممرات تجارية عالمية تربط الشرق بالغرب، إلى جانب الممر الشمالي عبر روسيا والممر الجنوبي عبر إيران، بالإضافة إلى المسار البحري التقليدي عبر قناة السويس. واختتم الرئيس توكاييف حديثه بالإشارة إلى الزيارة الرفيعة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كازاخستان، والتي تضمنت المشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، بالإضافة إلى حضور قمة منظمة الدول التركية.

وتعكس هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة الرغبة المشتركة في تنسيق المواقف السياسية والاقتصادية، وتعزيز التكامل بين الدول ذات الجذور الثقافية والتاريخية المشتركة. إن هذا التنسيق لا يهدف فقط إلى زيادة التبادل التجاري، بل يسعى إلى خلق تكتل اقتصادي قوي في قلب أوراسيا، قادر على مواجهة التحديات العالمية وتأمين سلاسل التوريد وضمان تدفق البضائع والخدمات بسلاسة وأمان، مما يرسخ مكانة البلدين كلاعبين أساسيين في رسم خارطة التجارة العالمية الجديدة





