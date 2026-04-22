الشرق الأوسط على حافة الانفجار: طهران ترفض تمديد الهدنة وترامب يلوح بالقوة

تصاعد حاد في التوترات الإقليمية بعد رفض إيران لتمديد الهدنة مع واشنطن، وسط جهود دبلوماسية باكستانية مكثفة لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية شاملة.

يخيم الغموض على منطقة الشرق الأوسط في ظل تطورات متسارعة مع بزوغ فجر الأربعاء، حيث انقضت مهلة الهدنة التي كان من المقرر أن تنتهي في الثامن من أبريل. وقد جاء الموقف ال إيران ي حاسماً برفض تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة إياه إجراءً أحادي الجانب لا يلزم طهران بأي حال من الأحوال.

وفي هذا السياق، صرحت مصادر إيرانية رسمية بأن الجمهورية الإسلامية ستتحرك بناءً على مصالحها الوطنية العليا، رافضة ما وصفته بمحاولات واشنطن لفرض شروطها في وقت تعتبر فيه طهران موقفها في الميدان قوياً ومستعداً لكافة الاحتمالات العسكرية. يأتي هذا الرفض الإيراني ليضع الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان أمام اختبار حقيقي، خاصة مع الأنباء التي تحدثت عن وصول وفود رفيعة المستوى إلى إسلام آباد لمحاولة تدارك الانهيار التام للعملية التفاوضية. من جانبه، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهج الضغوط المزدوجة، فبينما يعلن عن فترات سماح إضافية، فإنه لا يتوانى عن التهديد باستخدام القوة العسكرية إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج ملموسة، لا سيما فيما يخص الملف النووي الإيراني. وقد حذر مستشارون إيرانيون من أن واشنطن قد تسعى لاستغلال أي هدنة لتنفيذ ضربات استباقية ضد المنشآت الحيوية. وبالتوازي مع هذا التوتر، يبرز الحصار البحري ومصادرة السفينة توسكا كعنصر تفجير إضافي، حيث هدد الحرس الثوري الإيراني باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تحركات في مضيق هرمز. كما أن الدور الإسرائيلي يظل عاملاً حاسماً في تعقيد المشهد، إذ تشير التقارير الميدانية إلى غارات جوية مستمرة في جنوب لبنان، مما يرفع من وتيرة المخاوف من توسع رقعة الصراع ليشمل جبهات متعددة، وهو ما قد يدفع المنطقة إلى دوامة عنف لا تحمد عقباها. على الصعيد الدبلوماسي، لا تزال الفجوة شاسعة بين الطرفين، حيث تصر واشنطن على تفكيك القدرات النووية الإيرانية ووقف التخصيب بالكامل، مقابل مطالب إيرانية برفع العقوبات الاقتصادية ووقف الحصار البحري. وبينما تشير بعض التحليلات إلى إمكانية التوصل إلى مذكرة تفاهم مؤقتة كحل وسط، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى عكس ذلك، خاصة مع تصريحات المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني حول جاهزية القوات المسلحة للرد الفوري على أي اعتداء. وفي غضون ذلك، تترقب العواصم العالمية نتائج المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الوسطاء على إقناع الطرفين بالعودة إلى طاولة الحوار بدلاً من العودة إلى ميدان المعركة. إن الساعات القادمة ستحدد ما إذا كانت المنطقة ستشهد انفراجة دبلوماسية تاريخية، أو انزلاقاً نحو مواجهة مفتوحة قد تغير خريطة التوازنات الإقليمية للأبد، خاصة مع استمرار بقاء القوات الأمريكية في حالة تأهب قصوى في مختلف القواعد المنتشرة بالمنطقة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة الشرق الأوسط الهدنة الملف النووي

United States Latest News, United States Headlines