الشرع يعزي عائلة العباسي ويؤكد: العدالة ستأخذ مجراها لمحاسبة مجرمي قتل الأطفال

بعد تأكيد وفاة أطفال الطبيبة رانيا العباسي في معتقلات النظام السابق، قدم أحمد الشرع تعازيه لعائلتهم خلال زيارة وفد رسمي، وأكد على محاسبة جميع المسؤولين عن الجريمة البشعة. وأعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين عن نتائج موثوقة تؤكد الوفاة، بينما كشفت وزارة الداخلية عن ضبط الجناة.

وبعد تأكيد نبأ وفاة أطفال الطبيبة رانيا العباسي في معتقلات النظام السابق، قدم رئيس الإدارة السورية الجديد أحمد الشرع تعازيه الشخصية لعائلة الضحايا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالفيديو أجراه مع العائلة، حيث زار وفد رسمي يضم محمد رضا جلخي رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، ونائب وزير الداخلية عبدالقادر الطحان، ومحافظ طرطوس، منزل العائلة لمواساتهم.

وتم نشر مقطع الفيديو عبر القناة الإخبارية السورية الرسمية. في كلمته، أكد أحمد الشرع أن العدالة ستأخذ مجراها في أقرب وقت، مشيرا إلى المحاولات السابقة لنقل المعلومات والجهود المشتركة مع المنظمات الدولية لكشف ملابسات القضية. ووصف الجريمة بأنها بشعة وغير إنسانية، قائلا: ما في قلب إنسان ممكن يحتمل أو يفكر حتى مجرد تفكير إن فيه بشر يمكن يقوم بهذا الفعل، الأطفال هم أطفالنا ورح نقوم بكل واجبنا.

وأضاف أن وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى قامت بعمل كبير للقبض على المجرم أمجد يوسف وجميع العناصر المشاركة معه، مؤكدا أن جميع المسؤولين سيحاسبون. من جانبه، أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، السبت، عن توصلها إلى نتائج موثوقة ومتقاطعة تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من اليقين المهني بوفاة الأطفال في معتقلات النظام السابق. بدورها، ذكرت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات مع الموقوفين أفضت إلى معلومات وأدلة تفيد بمقتل الأطفال على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام السابق.

وتشكل هذه التطورات بعد سنوات من الغموض حول مصير الطبيبة رانيا العباسي وأطفالها، حيث كانوا قد اختفوا قسرا خلال فترة الصراع السوري





