الشرع ينفي التدخل في لبنان ويؤكد تأجيل ترسيم الحدود

نفى الرئيس السوري أحمد الشرع وجود تدخل سوري في لبنان، وأكد اتفاق دمشق وبيروت على تأجيل الحوار حول ترسيم الحدود لصالح التعاون الاقتصادي والاستقرار، مشيراً إلى تعقيدات ملف مزارع شبعا والجرح المتبادل بين البلدين.

نفى الرئيس السوري أحمد الشرع ، السبت، الشائعات المتداولة حول وجود تدخل سوري في الشأن ال لبنان ي، مؤكداً أن دمشق وبيروت اتفقتا على تأجيل الحوار التفصيلي بشأن ترسيم الحدود والتركيز في المرحلة الحالية على تعزيز الاستقرار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشرع خلال لقائه في العاصمة دمشق وفداً من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق، وبثتها وكالة الأنباء السورية سانا. وأوضح الشرع أن ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان يعد من القضايا العالقة منذ استقلال البلدين، ويمثل ملفاً معقداً يحتاج إلى ظروف أكثر هدوءاً لمعالجته.

وأشار إلى أن الجانب اللبناني طرح ملف الحدود في أكثر من مناسبة، إلا أن دمشق ترى أن هناك أولويات أخرى ينبغي العمل عليها أولاً، من بينها تطوير الربط الاقتصادي ودعم التنمية وتعزيز الاستقرار في البلدين. كما لفت إلى أن العلاقات السورية اللبنانية تأثرت بتراكمات الماضي، مشيراً إلى وجود جرح لبناني بسبب التدخلات السورية السابقة في لبنان، وجرح سوري نتيجة تدخلات حزب الله في سوريا، مما دفع الطرفين إلى تفضيل تأجيل البحث التفصيلي في ملف الحدود.

وأكد الشرع أن قضية مزارع شبعا تزيد من تعقيد الملف، نظراً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة ووجود خلاف بشأن تبعيتها، معتبراً أنه من غير المنطقي حسم هذا الجدل قبل إنهاء الاحتلال. وأضاف أن تداخل القرى والمناطق الحدودية بين البلدين قد يؤدي إلى إثارة نزاعات جديدة في حال فتح الملف حالياً، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في التهدئة وتعزيز التعاون المشترك.

كما لفت إلى أن لبنان يستضيف أكثر من 1.4 مليون نازح سوري، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً يحتاج إلى معالجة، مؤكداً في الوقت ذاته أن سوريا لا تتدخل في الشأن اللبناني، وأن موقفها يركز على وقف الحرب وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعود جذور النزاع الحدودي بين لبنان وسوريا إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، حين خضعت المنطقة للانتداب الفرنسي الذي رسم الحدود بين دولة لبنان الكبير التي أُعلنت عام 1920 وسوريا.

وعند استقلال لبنان في أربعينيات القرن الماضي، اعتُمدت الحدود التي رسمها الفرنسيون، لكن نقاطاً حدودية عدة بقيت غير واضحة أو محل خلاف بين البلدين. وتُعد منطقة مزارع شبعا من أبرز المناطق المتنازع عليها، إذ بقيت تحت سيطرة إسرائيل، التي انسحبت من جنوب لبنان عام 2000، على اعتبار أنها أرض سورية، بينما تصر بيروت على أنها لبنانية. كما تسجل خلافات على مناطق حدودية في شرق لبنان، بينها القموعة ومناطق في بعلبك الهرمل، بسبب عدم وضوح المعالم الحدودية.

وفي عام 2008، أعلنت سوريا ولبنان تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود، لكن التقدم ظل بطيئاً بسبب التوترات السياسية والأمنية. ومع اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد عام 2011، توقفت معظم الجهود الرسمية، رغم وجود مؤشرات على استمرار بعض قنوات التواصل. وعقب تسلم الإدارة السورية الجديدة زمام الحكم، إثر الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، عادت قضية ترسيم الحدود مع لبنان إلى الواجهة مجدداً.

وفي الشأن الداخلي، دعا الشرع السوريين إلى التكاتف والصبر من أجل إعادة بناء البلاد، مؤكداً أن سوريا ما تزال في مرحلة التعافي بعد سنوات من الصراع. وقال الشرع: إن إسقاط النظام السابق كان خطوة مهمة، لكن المهمة لم تنته بعد، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود لإعادة بناء الدولة واستعادة مكانة سوريا التاريخية. وأكد الرئيس السوري أن البدايات الحالية تبعث على التفاؤل، داعياً إلى التحلي بالصبر والعمل المشترك لتحقيق طموحات السوريين في بناء نموذج جديد للدولة.

وأشار إلى أن هناك إنجازات ملموسة على الأرض، لكن الطريق ما زال طويلاً، وأن المواطنين يجب أن يكونوا جزءاً من عملية البناء. كما شدد على أهمية المؤسسات العسكرية والأمنية في حماية الاستقرار، مؤكداً أن الجيش السوري سيبقى ضامناً لوحدة البلاد وسلامتها. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وإنعاش القطاعات الإنتاجية.

وفي ختام كلمته، جدد الشرع التأكيد على أن سوريا ماضية في طريق التعافي رغم التحديات، وأن الشعب السوري قادر على تجاوز المحن إذا توحدت صفوفه. ويأتي هذا الموقف السوري في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض عربية ووجود تدخلات خارجية، مما يجعل ملف ترسيم الحدود مع لبنان من الملفات الحساسة التي تتطلب حكمة وصبراً.

ويعول المراقبون على أن تؤدي الإدارة السورية الجديدة إلى انفراج في العلاقات مع لبنان، خاصة بعد سنوات من التوتر إثر تدخلات النظام السابق. ومع ذلك، تبقى التحديات كبيرة، إذ تحتاج عملية ترسيم الحدود إلى إرادة سياسية قوية وتعاون دولي، بالإضافة إلى معالجة قضايا النازحين والتعاون الاقتصادي. ويرى محللون أن تأجيل الحوار التفصيلي حول الحدود قد يكون خطوة ذكية لتجنب الانفجارات المبكرة، لكنه قد يؤدي إلى تراكم المشكلات إذا لم يتم وضع جدول زمني واضح للتفاوض.

في المجمل، يعكس موقف الشرع رغبة في تهدئة الأجواء وبناء الثقة مع لبنان، إلا أن نجاح هذا النهج يتوقف على قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات التاريخية والتركيز على المصالح المشتركة





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