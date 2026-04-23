الشباب يعبر عن استيائه الشديد من تحكيم نهائي دوري أبطال الخليج ويطالب بالعدالة

أبدت إدارة نادي الشباب استياءها العميق من أداء الحكم عادل النقبي في نهائي دوري أبطال الخليج، معتبرة أن الأخطاء التحكيمية أثرت على النتيجة. كما انتقدت القرارات الانضباطية التي صدرت قبل النهائي، وطالبت الاتحاد الخليجي بحماية العدالة والنزاهة.

أعربت إدارة نادي الشباب عن بالغ استيائها وخيبة أملها العميقة إزاء ال تحكيم الذي شهدته مباراة الفريق في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، والذي انتهى بفوز فريق آخر.

وتعتبر الإدارة أن الأداء التحكيمي الذي قدمه الحكم الإماراتي عادل النقبي وطاقمه كان دون المستوى المأمول، وشابته العديد من الأخطاء الجسيمة التي أثرت بشكل مباشر وقاطع على نتيجة المباراة النهائية. لم تكن هذه الأخطاء مجرد هفوات عابرة، بل كانت قرارات مؤثرة وغير مبررة، تسببت في تغيير مسار اللعب ومنعت الفريق من تقديم أفضل ما لديه.

إن إدارة النادي تؤمن بأن التحكيم العادل والنزيه هو أساس أي منافسة رياضية شريفة، وأن أي خلل في هذا الجانب يؤثر سلبًا على مصداقية البطولة ويحرم الفرق من حقها في المنافسة الشريفة. بالإضافة إلى الأخطاء التحكيمية الفادحة، أعربت إدارة نادي الشباب عن استنكارها الشديد للقرارات الانضباطية التي صدرت في الليلة التي سبقت المباراة النهائية.

ترى الإدارة أن هذه القرارات جاءت في توقيت غير مناسب، وأنها لم تكن عادلة أو متوازنة، بل كانت تميل إلى مساواة الطرف المعتدي بالطرف المعتدى عليه، وهو أمر مرفوض تمامًا ويتنافى مع مبادئ العدالة والإنصاف. إن الإدارة تعتبر أن هذه القرارات الانضباطية قد أثرت سلبًا على معنويات اللاعبين، وزادت من الضغوط النفسية التي كانوا يتعرضون لها قبل المباراة. كما أنها خلقت حالة من الاستياء والغضب لدى الجماهير، التي كانت تتطلع إلى رؤية فريقها ينافس بشرف وكرامة.

وتؤكد الإدارة أن هذه القرارات لم تكن مبنية على أسس منطقية أو موضوعية، وأنها كانت تهدف إلى التأثير على نتيجة المباراة. وبناءً على ما سبق، فإن إدارة نادي الشباب تؤكد أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لحماية حقوق النادي، والمطالبة بتحقيق العدالة. وتطالب الإدارة الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتحرك الفوري والعاجل، وإجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع جوانب المباراة، بما في ذلك الأداء التحكيمي والقرارات الانضباطية.

كما تطالب الاتحاد الخليجي باتخاذ موقف حازم تجاه أي تجاوزات أو مخالفات قد تحدث في المستقبل، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في جميع المسابقات. إن إدارة النادي تثق في لاعبيها، وتقدر جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال البطولة، وتحيي الروح القتالية العالية التي أظهروها في جميع المباريات. كما تشكر إدارة النادي جماهيره الوفية، التي ساندت الفريق بكل قوة وإخلاص، وكانت خير سند وعون له. وتعد الإدارة جماهيرها بالعمل الجاد والمثابر، من أجل إعادة النادي إلى منصات البطولات، وتحقيق الإنجازات التي تطمح إليها.

إن نادي الشباب يظل رمزًا للبطولة والروح الرياضية، وسيسعى دائمًا إلى تقديم أفضل ما لديه، والظهور بمستوى يليق بتاريخه ومكانته





