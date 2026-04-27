السيسي وباتروشيف يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في القاهرة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مساعد رئيس الجمهورية الروسية نيكولاي باتروشيف، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة، وعلى رأسها محطة الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس.

عقد الرئيس ال مصر ي عبد الفتاح السيسي اليوم في القاهرة لقاءً هامًا مع نيكولاي باتروشيف ، مساعد رئيس الجمهورية الروسية ورئيس مجلس الملاحة البحرية الروسية، تناول العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

بدأ الرئيس السيسي اللقاء بالترحيب الحار بالسيد باتروشيف والوفد المرافق له، معربًا عن تقدير مصر العميق للعلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربطها بروسيا الاتحادية. وأكد الرئيس السيسي على أهمية الدور الذي يلعبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تطوير هذه العلاقات، مشيدًا بالزخم المتزايد في التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات الكبرى المشتركة. وتطرق اللقاء إلى استعراض تفصيلي للمشروعات الجارية والمستقبلية التي تعكس عمق الشراكة بين مصر وروسيا.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، الذي يمثل علامة فارقة في التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الروسية. كما تمت مناقشة فرص التعاون في مجالات أخرى متنوعة، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم، والثقافة.

ونقل السيد باتروشيف تحيات الرئيس بوتين إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا على حرص روسيا الشديد على مواصلة العمل المشترك مع مصر لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية وتنفيذ كافة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين قيادتي البلدين. وأشار باتروشيف إلى أن زيارته الحالية تأتي في إطار هذا الحرص، وأنها فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية. كما تم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادل الرؤى حول التحديات المشتركة وسبل التعامل معها.

من جانبه، أعرب السيد باتروشيف عن تقدير القيادة الروسية البالغ للجهود التي يبذلها الرئيس السيسي في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة. وأكد باتروشيف على دعم روسيا الكامل لمصر في جهودها التنموية والاقتصادية، وحرصها على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين على جميع المستويات. وأضاف أن روسيا تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا هامًا، وأنها تتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون في مجال الملاحة البحرية، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال. كما تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك لتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية، وتعزيز القدرات المصرية في مجال الأمن البحري. وفي ختام اللقاء، أعرب الرئيس السيسي والسيد باتروشيف عن ارتياحهما العميق لمستوى العلاقات الثنائية، وتعهدا بمواصلة العمل المشترك لتعزيزها في المستقبل. وأكدا على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في التعاون بين البلدين، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على شعبي البلدين.

هذا اللقاء يعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الروسية، وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية





