السياسة الأميركية بين الضغوط الخارجية والتوترات الداخلية والعلاقات المتذبذبة

يتناول التقرير تحذيرات الرئيس ترمب لإيران بضرورة التوصل لاتفاق سريع، والجدل حول جلسات الكونغرس المناهضة للشريعة التي تثير مخاوف من الإسلاموفوبيا، إضافة إلى لقاء مدير الاستخبارات الأميركية في كوبا لتحسين العلاقات.

في سياق التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسالة شديدة اللهجة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران ، مؤكداً أنه قد نفد صبره تجاه التعنت ال إيران ي في التعامل مع الملفات العالقة.

وفي مقابلة تلفزيونية، شدد ترمب على ضرورة إبرام اتفاق جديد وشامل يضمن مصالح واشنطن ويحد من طموحات طهران النووية والإقليمية بشكل جذري. هذا الموقف يعكس استراتيجية الضغط القصوى التي ينتهجها ترمب، حيث يرى أن الوقت المتاح للدبلوماسية الهادئة قد انتهى، وأن على إيران التحرك بسرعة فائقة لتجنب سيناريوهات أكثر تعقيداً قد تؤدي إلى مواجهات غير مرغوب فيها.

إن هذه التحذيرات لا تقتصر على الجانب الدبلوماسي فحسب، بل تحمل في طياتها إشارات واضحة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية أو عسكرية أكثر صرامة إذا لم تستجب طهران للمطالب الأميركية، مما يضع المنطقة بأكملها أمام حالة من الترقب والقلق من اندلاع مواجهة مباشرة أو الدخول في نفق مظلم من التصعيد المتبادل الذي قد يطال أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية في مضيق هرمز. على الصعيد الداخلي، تشهد الولايات المتحدة حالة من الاستقطاب الحاد تعكس صراع الهويات والقيم السياسية والاجتماعية، حيث أثارت جلسات استماع في الكونغرس موجة من الغضب العارم لدى المنظمات الإسلامية والحقوقية.

هذه الجلسات، التي قادها مشرعون من الحزب الجمهوري تحت شعارات مثيرة للجدل مثل أميركا خالية من الشريعة، اعتبرتها هذه المنظمات بمثابة سلاح سياسي يهدف إلى ترهيب الأقليات المسلمة وتغذية مشاعر الكراهية والإسلاموفوبيا داخل المجتمع الأميركي. وقد ركز المشرعون الجمهوريون، ومن بينهم النائب تشيب روي، على ادعاءات بأن الإسلام السياسي يهدف إلى استبدال الدستور الأميركي والنظام السياسي القائم، وهو ما وصفه منتقدون بأنه ترويج لنظريات المؤامرة لا تستند إلى أدلة واقعية، خاصة وأن القوانين الفيدرالية هي المرجع الوحيد والملزم على كافة الأراضي الأميركية.

وفي المقابل، حذرت جهات مثل المجلس الأميركي للمنظمات الإسلامية ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية من أن هذه التحركات لا تهدف لحماية الدستور، بل تسعى لتشويه صورة الملايين من المسلمين الأميركيين وتصويرهم كغرباء في وطنهم. كما أشارت البيانات الإحصائية لعام ألفين وخمسة وعشرين إلى ارتفاع قياسي في شكاوى الممارسات المناهضة للعرب والمسلمين، مما يشير إلى تدهور المناخ الاجتماعي وزيادة حدة التعصب التي أججتها تصريحات بعض المسؤولين في ولايات مثل فلوريدا وتكساس، الذين ذهبوا إلى حد وصف منظمات حقوقية بأنها جماعات إرهابية، مما يعزز المخاوف من تآكل الحريات الدينية والمدنية في البلاد.

أما في ملف العلاقات الخارجية مع دول أمريكا اللاتينية، فقد شهدت العاصمة الكوبية هافانا تحركاً استخباراتياً لافتاً بلقاء جمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف بمسؤولين كوبيين رفيعي المستوى. هذا اللقاء يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث تتسم العلاقات الثنائية بالتعقيد والتوتر الشديد، خاصة بعد فرض واشنطن حصاراً نفطياً صارماً على الجزيرة في مطلع عام ألفين وخمسة وعشرين.

وقد سعى الجانب الكوبي من خلال هذه المباحثات إلى إيصال رسالة مفادها أن كوبا لا تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، مطالبة برفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي تراه هافانا غير مبرر ومبنياً على موروثات الحرب الباردة التي انتهت منذ عقود. كما شددت الحكومة الكوبية على التزامها التام بعدم السماح باستخدام أراضيها للقيام بأي أنشطة عدائية ضد الولايات المتحدة، وذلك في رد مباشر على الاتهامات الأميركية التي تزعم وجود قواعد عسكرية صينية على أراضيها.

إن هذه المحاولات لفتح قنوات حوار سياسي وأمني تشير إلى رغبة في إدارة الخلافات وتجنب الانزلاق نحو صدام أكبر، رغم التناقض الواضح بين الرغبة في الحوار من جهة، والتدابير العقابية الاقتصادية والسياسية التي تفرضها الإدارة الأميركية من جهة أخرى، مما يجعل مستقبل العلاقات بين واشنطن وهافانا رهناً بالتوافقات الأمنية والمصالح الاستراتيجية المتغيرة في المنطقة





