الرئيس المصري يوضح دور مصر الدبلوماسي في مفاوضات أمريكا وإيران لفتح مضيق هرمز، ويؤكد التقارب مع فرنسا ودعم الجهود الأمريكية للتقليل من التوترات الإقليمية، في حين يدين الهجمات الإيرانية على الكويت.

أعرب الرئيس ال مصر ي عبد الفتاح السيسي في تصريحات صحفية حديثة عن الدور الفعال الذي تقوم به مصر في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل بين الولايات المتحدة و إيران ، مؤكداً أن بلاده تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية لتفادي أي تصعيد قد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وتحديداً دول الخليج الشقيقة.

وأوضح السيسي أن هذه الاتصالات تتضمن مسارات دبلوماسية متعددة تشمل فتح قنوات حوار غير مباشرة ومباشرة، وإقحام الجهات الإقليمية ذات المصالح المشتركة، وذلك بناءً على مبادئ القانون الدولي التي تحترم سيادة الدول وحقوق شعوبها. وأشار إلى أن مصر تسعى إلى صياغة اتفاقية شاملة تتضمن وقف الأعمال العدائية، وضمان حرية المرور عبر مضيق هرمز، وإعادة جدولته لتلبية احتياجات الشحن العالمي، فضلاً عن وضع آلية رصد للبرنامج النووي الإيراني تضمن عدم انتشاره لأسلحة دمار شامل.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على التقارب الكبير بين موقفي مصر وفرنسا في قضايا عدة، لاسيما الدعم الدولي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وكذلك تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في لبنان المتأزم. وأشاد السيسي بالجهود التي تبذلها فرنسا بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون لتعزيز السلام المستدام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية التعاون الثنائي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي تُعزى إلى تاريخ طويل من التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية.

وأضاف السيسي أن كلا البلدين اتفقا على مواصلة التنسيق المستمر لتأمين مضيق هرمز ورفع أي قيود تعيق حركة الملاحة البحرية، معتبرًا ذلك خطوة ضرورية لتخفيف حدة التوترات وتجنب أي اشتباكات قد تنجم عن إغلاق الممر المائي الحيوي. من جانب آخر، صرح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام خلال حديثه مع الرئيس دونالد ترامب عن دعمه للاتفاق المقترح مع إيران، مؤكدًا أن الشرط الأساسي لهذا الاتفاق هو فتح مضيق هرمز وإعادة تشغيل المرور بحرية، إلى جانب بدء مفاوضات صريحة لإنهاء البرنامج النووي الإيراني وإبطال أي دعم يتم تقديمه للجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأبدى غراهام استعداده لتقديم حزمة حوافز اقتصادية لإيران، بشرط التزامها بإجراءات شفافية ومراقبة دولية صارمة. وفي الوقت نفسه، أدانت مصر بأقوى العبارات الهجمات التي شنّتها مدمرة الصواريخ الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة، معتبرةً إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وخرقاً جسيماً للمعاهدات الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أرسل فيه المتحدث باسم الوزارة تحذيراً واضحاً لإيران من تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية التي تهدد استقرار الأمني في الجزيرة العربية، وأكد أن مصر ستستمر في دعم جهود المجتمع الدولي لاحتواء أي استفزازات مستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء الإماراتي ووزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد في أبوظبي لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والمسار المستقبلي للمفاوضات الأمريكية-الإيرانية.

وأبدى الطرفان توافقهما على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية مع المبادرات الأمريكية، مؤكدين أن أي تقدم في هذه المسارات سيعتمد على الالتزام الصارم بالتحقيقات الدولية ومبادئ حل النزاعات السلمية، مع الحفاظ على مصالح جميع الدول المتضررة، خصوصاً دول الخليج وشعوبها. تجدر الإشارة إلى أن هذه المتابعة الدبلوماسية المتواصلة تأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة، بما في ذلك تصاعد النزاعات في اليمن وسوريا، والضغوط الاقتصادية المتزايدة على دول المنطقة التي تتطلب حلولاً شاملة ومستدامة.

وتؤكد تصريحات السيسي والقيادات الأخرى أن الحلول السياسية لا يمكن أن تُستبدل بالقوة، وأن التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة وتحقيق التنمية الشاملة للجميع





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر إيران مضيّق هرمز فرنسا الدبلوماسية الإقليمية

United States Latest News, United States Headlines