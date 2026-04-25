السيسي يحذر من محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة ويثمن دور سيناء

الرئيس السيسي يحذر من مساعٍ لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بدعاوى متطرفة، ويكشف عن خسائر اقتصادية فادحة لمصر بسبب التوترات الإقليمية، ويؤكد على رفض تهجير الفلسطينيين وأهمية السلام.

ألقى الرئيس ال مصر ي عبدالفتاح السيسي كلمة مهمة بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء ، تناول فيها التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها الخطيرة على الأمن القومي ال مصر ي والإقليمي.

وأكد الرئيس أن مصر واجهت خسائر اقتصادية فادحة نتيجة للتوترات والحروب المتصاعدة في المنطقة، مشيراً إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 10 مليارات دولار بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، والتي تأتي في سياق الأزمات المتفاقمة، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة والصراع الإيراني. وأوضح الرئيس السيسي أن حركة العبور في قناة السويس تراجعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 35% خلال فترات الذروة، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 40% في بداية عام 2024 نتيجة لتحويل مسارات السفن بعيداً عن هذا الممر المائي الحيوي.

هذه الخسائر الاقتصادية تأتي في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً إضافية، بما في ذلك استقبال أعداد كبيرة من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، والتي تقدر بنحو 10 ملايين شخص، بالإضافة إلى الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة، مما يضع عبئاً إضافياً على الاقتصاد المصري. وحذّر الرئيس السيسي من وجود مساعٍ خبيثة لإعادة رسم خريطة منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن المنطقة تمر بظروف حرجة ومصيرية تتطلب الحذر والوعي.

وأشار إلى أن هذه المساعي تعتمد على أيديولوجيات متطرفة تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتقويض الأمن الإقليمي. وشدد الرئيس على أن مستقبل المنطقة لا يمكن أن يتحقق من خلال الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل من خلال التعاون والبناء والسلام. وأكد رفض مصر القاطع لأي تدخل في سيادة الدول العربية، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ورفض أي محاولات لتقسيم أو تفكيك دول المنطقة والاستيلاء على مقدراتها.

وأوضح أن الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنب المزيد من الكوارث والدمار في المنطقة. وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أكد الرئيس السيسي ضرورة التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، والبدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للسكان الفلسطينيين. كما جدد الرئيس رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا الرفض مطلق ولا يقبل أي مساومة أو تأويل.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تضع خيار السلام كخيار استراتيجي ثابت، وأنه ينبع من قوة وقناعة راسخة، وليس من ضعف أو تردد أو خوف. وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة القوات المسلحة المصرية على التصدي لأي تهديد للأمن القومي. وأضاف أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية والإقليمية والدولية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وشدد على أهمية التضامن العربي والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر لن تتوانى عن الدفاع عن مصالحها ومصالح الأمة العربية، وأنها ستظل حريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد على أهمية دعم القضية الفلسطينية وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن مصر ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأخيراً، دعا الرئيس السيسي إلى تعزيز قيم التسامح والاعتدال والحوار بين الثقافات، لمواجهة التطرف والإرهاب وتحقيق السلام والازدهار في المنطقة





