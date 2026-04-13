تحليل معمق للسياسات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، وكيف تساهم في إشعال الأزمات في الشرق الأوسط، مع تسليط الضوء على دورها المزدوج في الظهور بمظهر الوسيط. يناقش المقال أمثلة متعددة، من الصراع العربي الإسرائيلي إلى الحروب في المنطقة، وكيف تؤدي هذه السياسات إلى عدم الاستقرار وتقويض الأمن العالمي. كما يسلط الضوء على تداعيات تدخلات الولايات المتحدة في المنطقة، وتأثيرها على الحلفاء.

تتبع السياسات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، وربما قبلها، نهجًا متكررًا ومعروفًا. هذا النهج يشتمل على دور مزدوج: إشعال الأزمات ، ثم الظهور بمظهر الوسيط الذي يسعى لإطفائها.

تتفاقم تداعيات هذه السياسات، وتهدد أمن واستقرار الحلفاء، مع أمثلة واضحة من الصراع العربي-الإسرائيلي إلى الحروب العبثية في الشرق الأوسط.

تتجلى هذه السياسات في هندسة الأزمات وإسقاط الأنظمة المعارضة، وهو ما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الذي لا يلتزم به سوى الدول الضعيفة، بينما يدعي الأقوياء أنهم من صنعه.

يتجلى هذا النهج في العدوان الإسرائيلي المتكرر في غزة وسوريا ولبنان، وكذلك في اعتداءات الحرس الثوري الإيراني على دول الخليج، مما يعيق حرية الملاحة ويهدد استقرار المنطقة.

منذ حرب أفغانستان والعراق، والتي افتقرت للشرعية الدولية، ساهمت السياسات الأمريكية في تفاقم الفوضى في المنطقة، مما أدى إلى صعود النفوذ الإيراني وتقويض الاستقرار الإقليمي. أسهم إسقاط نظامي طالبان وصدام حسين في تمدد الفوضى، مما عزز مشروع إيران الطائفي. أدت هذه السياسات إلى تحويل أفغانستان والعراق إلى دول فاشلة، مما أضعف النظام الإقليمي وعزز نفوذ إيران في المنطقة.

شهدنا في سوريا، كيف فاقم التردد الأمريكي من الأزمة، وسمح بتدخل قوى إقليمية أخرى، مما أطال أمد الصراع واستنزف السوريين.

النظام العالمي، اليوم، يعكس شريعة الغاب، حيث القوة هي القانون، وليس قوة المنطق.

تستمر السياسات الأمريكية في إشعال الأزمات في المنطقة، بينما تظهر وكأنها تسعى لحلها.

إن إدارة الحكومات الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط، منذ اتفاقية أوسلو، وصولاً إلى الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل في حروبها على غزة، خير دليل على هذا النهج.

تساهم السياسات الأمريكية، بتدخلاتها وتخبطها وسوء تقديرها، في تعميق الأزمات بدلًا من حلها. إنها تلعب دور رجل الإطفاء، بينما هي من أشعلت النيران.

إن خطورة هذه السياسات تكمن في تهديدها لأمن واستقرار المنطقة، وإلحاق الأضرار بمصالح الحلفاء. التواطؤ في جرائم إسرائيل في غزة والضفة والقدس ولبنان يعكس هذا النهج، والتجاهل الكامل للمعاناة الإنسانية.

يجب على العالم أن يدرك أن هذا النهج المزدوج يهدد الأمن العالمي ويجب محاسبة الولايات المتحدة على أفعالها.





السياسة الأمريكية الشرق الأوسط الأزمات الصراع العربي الإسرائيلي الحرب

