السينما المصرية تغيب عن مهرجان كان.. بينما تزدهر مشاركات عربية أخرى

الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي تشهد غياباً مصرياً لافتاً عن المسابقات الموازية، في حين تتألق أفلام من المغرب وفلسطين واليمن وسوريا والسودان. خبراء وصناع أفلام يشيرون إلى تحديات إنتاجية ودعم حكومي كعوامل مؤثرة.

تشهد الدورة التاسعة والسبعون ل مهرجان كان السينمائي، المقرر إقامته في الفترة من 12 إلى 23 مايو (أيار) 2026، غياباً ملحوظاً للسينما المصرية عن المسابقات الموازية، وهي الساحات التي اعتادت فيها السينما المصرية على التواجد والمنافسة بقوة، وحصد جوائز هامة على مر السنوات. هذا الغياب يأتي في وقت تشهد فيه الدورة حضوراً عربياً لافتاً لأفلام من عدة دول في الأقسام الموازية، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع المصري.

لم تعد السينما المصرية مجرد مشارك عابر في مهرجان كان، بل كانت ضيفاً معتاداً في أقسام مثل «نظرة ما» و«أسبوع النقاد»، حيث حققت نجاحات لافتة. فقد توج فيلم «رفعت عيني للسما» للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير بجائزة «العين الذهبية» لأفضل فيلم وثائقي قبل عامين، وهو إنجاز يبرز جودة الإنتاج المصري وقدرته على المنافسة. كما حصد فيلم «ريش» الجائزة الكبرى لمسابقة «أسبوع النقاد» في الدورة الرابعة والسبعين، والفيلم القصير «16» (المعروف أيضاً بعنوان «لا أستطيع أن أنسى وجهك») للمخرج سامح علاء، جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير. هذه الجوائز لم تكن مجرد إنجازات فردية، بل كانت مؤشراً على حيوية السينما المصرية وقدرتها على إنتاج أعمال تلامس وجدان الجمهور العالمي وتحصد اعترافاً دولياً. وفي هذا السياق، أكد المخرج أيمن الأمير، الذي شارك في إنجاز فيلم «رفعت عيني للسما»، أن عدد الأفلام القادرة على المنافسة في المهرجانات الكبرى لا يزال محدوداً، مما قد يؤدي إلى فترات انقطاع بين المشاركات. وأوضح الأمير لـ«الشرق الأوسط» أن التحديات الاقتصادية تلعب دوراً رئيسياً في هذا الوضع. وأشار إلى أن تكاليف التصوير المرتفعة، خاصة في الشوارع، أصبحت عائقاً كبيراً أمام صناعة أفلام تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، مثل الأفلام الوثائقية التي قد تستغرق سنوات في التصوير. وأكد أن هذه الصعوبات تؤثر على المخرجين الذين يسعون لتقديم رؤى فنية مختلفة، وأن قوة السينما الحقيقية تكمن في تنوع أنواعها وأشكالها، وليس في الاعتماد على نوع أو نوعين فقط. كما لفت الانتباه إلى غياب الدعم الحكومي الذي كان يلعب دوراً محورياً في تشجيع التجارب السينمائية الجريئة والمبتكرة. على النقيض من الغياب المصري، تسجل الدورة الـ79 لمهرجان كان حضوراً عربياً قوياً، حيث تشارك 6 أفلام عربية في الأقسام الموازية، فيما تغيب المشاركة العربية عن المسابقة الرسمية. يشارك المغرب بفيلم «الأكثر حلاوة» للمخرجة ليلى مراكشي في مسابقة «نظرة ما»، وهو إنتاج مشترك مغربي فرنسي إسباني بلجيكي، تدور أحداثه حول امرأة مغربية تواجه تحديات أثناء سفرها إلى إسبانيا للعمل في موسم حصاد الفراولة. كما يعرض الفيلم الفلسطيني «البارحة ما نامت العين» للمخرج راكان مياسي، الذي يحكي قصة فتاة بدوية هاربة تتكشف أسرار رحلتها. وفي مسابقة «أسبوع النقاد»، ينافس الفيلم اليمني الطويل «المحطة» للمخرجة سارة إسحاق، الذي يركز على قصة امرأة تدير محطة وقود للنساء في قرية يمنية مزقتها الحرب. بالإضافة إلى ذلك، يشارك الفيلم السوري الوثائقي القصير «نفرون» للمخرج عبد الله داوود. أما برنامج «أسبوع المخرجين» فيشهد مشاركة الفيلم المغربي القصير «بحثاً عن الطائر الرمادي ذي الخطوط الخضراء» للمخرج سعيد حميش، والفيلم السوداني القصير «لا شيء يحدث بعد غيابك» للمخرج إبراهيم عمر. هذا التنوع في المشاركات العربية يعكس حراكاً سينمائياً نشطاً في المنطقة، ويبرز قدرة هذه السينمات على جذب الانتباه العالمي. يرى الناقد الفني المصري طارق الشناوي أن غياب السينما المصرية عن مهرجان كان أو غيره من المهرجانات الكبرى ليس بالضرورة دليلاً على الضعف، مشيراً إلى مشاركة فيلمين مصريين في الدورة الماضية. إلا أنه يؤكد على ضرورة فتح الباب أمام مناقشة القضايا الحساسة التي قد تواجه صعوبات مع الرقابة، وأن عودة الدعم الحكومي للأفلام أمر بالغ الأهمية لدعم التجارب الخارجة عن المألوف. وأوضح أن مصر لم تشارك في المسابقة الرسمية منذ 8 سنوات، وتحديداً منذ فيلم «يوم الدين» عام 2018، مما يشير إلى فجوة زمنية طويلة في المنافسة على أعلى المستويات. وأشار إلى وجود مواهب مصرية قادرة على المنافسة، لكن المناخ الحالي لا يسمح لها بالازدهار، على عكس دول عربية مثل تونس والمغرب ولبنان والأردن التي تشهد دعماً وتشجيعاً أكبر لتجاربها السينمائية





