السياسة العبثية وسيرك الفوضى: قراءة في نهج دونالد ترامب

تحليل نقدي يتناول أسلوب دونالد ترامب السياسي، مستعرضاً كيف تتحول النزوات الشخصية والشر المبتذل إلى قوة تدميرية تهدد الاستقرار العالمي في ظل الأزمات الراهنة.

في مشهد دولي يتسم بالاضطراب المتزايد، من قطاع غزة المحاصر تحت الأنقاض، إلى التوترات المتصاعدة في جنوب لبنان، وصولًا إلى الأزمات في إيران، تبرز تحذيرات عميقة من نمط سياسي يصفه المحللون بالعبثي والخطير، حيث تتشابك خيوط السياسة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب مع واقع دموي يثير الاستغراب.

لقد أصبحت المشاهد القاسية التي تنقلها وسائل الإعلام، من جثث تنتشل من ركام المنازل إلى تهجير الملايين، مادة يومية يسهل تمريرها ببرود مثير للدهشة، وكأن العالم يراقب فيلماً سينمائياً من نوع خاص، حيث يقف ترامب في مركز هذا السيرك من الفوضى، يمارس أفعاله دون بوصلة استراتيجية واضحة، مدفوعاً بنزوات شخصية وأحقاد عابرة لا تضع في الحسبان مصير الشعوب أو استقرار الحضارات، مما يضفي صبغة من الابتذال على شرٍّ يمارس بأدوات القوة العظمى. إن المقاربات التي تصف ترامب بكونه مجرد شخصية كاريكاتورية أو مهرج سياسي تتجاهل جوهر الخطر الكامن في شخصيته. فبينما يجادل البعض بأنه لا يمتلك السمات الفاشية التقليدية كالزي العسكري أو التنظيمات الحزبية الصارمة، إلا أن سلوكه الفوضوي الذي يجمع بين التهديدات النووية والخطابات المتناقضة يعكس طبيعة تدميرية فريدة. إن استحضار صور تاريخية لشخصيات مثل هتلر أو موسوليني في بداياتهم، حيث سخر منهم المعاصرون واعتبروهم مجرد مهرجين، يعطي درساً قاسياً بأن السخف السياسي لا يعني بالضرورة غياب التهديد الوجودي. فالشر اليوم لا يأتي في قوالب درامية مهيبة، بل في شخصيات مهزوزة تسعى لتعويض شعور داخلي بالنقص أو الإذلال، مستخدمةً نفوذها الهائل لإحداث دمار شامل، تماماً كما في أسطورة زحل الذي التهم أبناءه خوفاً من زوال ملكه، حيث تتحول السياسة إلى وسيلة للتنفيس عن ضغائن شخصية بغض النظر عن دماء الأبرياء. تتجلى خطورة هذا النمط في كونه يحول العنف إلى ما يشبه الطقس الاحتفالي أو اللعبة العبثية، تماماً كما في أفلام التطهير، حيث لا تكمن القوة في الفعل ذاته فحسب، بل في الأداء والاستعراض المصاحب له. إن هذا المزيج من اللامبالاة والهشاشة النفسية، المدعوم بترسانة عسكرية عالمية، يجعل من ترامب رمزاً لشر العصر الذي لا يكترث بالنتائج، بل بالرضا اللحظي الذي يمنحه الشعور بالسيطرة. إن العقل البشري، الذي يميل إلى البحث عن التماسك في التاريخ، يجد صعوبة في فهم كيف يمكن لهذا المستوى من الاستخفاف أن يوجه مسار العالم. ومع ذلك، فإن التاريخ يعلمنا أن الشر يتسلل عبر الفجوات التي يتركها الاستخفاف، وأن القادة الذين يفتقرون للوعي الذاتي يمثلون خطراً مضاعفاً عندما يمتلكون القدرة على إعادة تشكيل الواقع وفق أهوائهم المتقلبة ودوافعهم الغامضة، ليظل السؤال معلقاً حول قدرة المجتمعات الدولية على احتواء هذا النمط الفوضوي قبل أن تتحول العبثية إلى دمار شامل لا يبقي ولا يذر





