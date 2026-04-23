السوق السعودية تتراجع وتأثرها بتداعيات التوترات الإقليمية

شهدت السوق السعودية تراجعاً ملحوظاً للجلسة السادسة على التوالي، متأثرة بتعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة وتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد العالمي. كما أن تراجع أسعار النفط وزيادة المخاوف بشأن التضخم ساهمت في هذا الانخفاض.

شهدت الأسواق المالية الخليجية، وعلى رأسها السوق السعودية ، تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، متأثرة بعدة عوامل داخلية وخارجية. فقد أنهى مؤشر السوق الرئيسية ( تاسي ) جلسة الخميس على تراجع بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 11110 نقطة، في ظل تداولات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال.

ويمثل هذا الانخفاض استمراراً لتراجع المؤشر للجلسة السادسة على التوالي، حيث سجل خسائر إجمالية بنحو 479 نقطة، تعادل 4.1 في المائة. وشهدت أسهم بعض الشركات الكبرى تراجعاً ملحوظاً، مثل أسهم سابك للمغذيات وبنك البلاد والبنك السعودي للاستثمار، وذلك بعد إعلان الأخيرة نتائجها المالية. وتصدر سهم المتقدمة قائمة الشركات المتراجعة بنسبة 7 في المائة، بينما تراجعت أسهم التصنيع ونماء للكيماويات وسبكيم والمجموعة السعودية بنسب تراوحت بين 2 و5 في المائة.

في المقابل، شهد سهم درب السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 8 في المائة، عقب صدور حكم ابتدائي لصالحها بتعويضات تصل إلى نحو 68.7 مليون ريال. ويأتي هذا التراجع في الأسواق الخليجية في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بشأن استقرار المنطقة وتأثير ذلك على أسعار النفط والاقتصاد العالمي.

كما أن تداعيات الحرب الإيرانية بدأت تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي، حيث أظهرت استطلاعات رأي رئيسة أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الصراع. وقد ارتفعت تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات. ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات.

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وتشير البيانات إلى أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، حيث تراجع المؤشر الرئيسي إلى مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المدخلات، مما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج. في المقابل، سجلت بعض الدول مثل اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز. وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات. وتُظهر مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السوق السعودية تاسي أسعار النفط التضخم التوترات الإقليمية الحرب الإيرانية الاقتصاد العالمي

United States Latest News, United States Headlines