السفارة السعودية تناقش دور الرياضة في تعزيز التعاون الدولي خلال قمة الدبلوماسية الرياضية 2026

المشاركة السعودية في قمة الدبلوماسية الرياضية بمقر واشنطن.. مناقشة دور الرياضة في التطوير الاقتصادي وتعزيز التفاهم الدولي في إطار استعدادات استضافة كأس العالم 2026.

في إطار الجهود المبذولة للمشاركة الفعّالة في استضافة كأس العالم FIFA 2026 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قامت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة في قمة الدبلوماسية الرياضية العالمية التي أقيمت في العاصمة واشنطن العاصمة.

أظهر المسؤولون الحكوميون وممثلو الدبلوماسيون الأصليون من مختلف القطاعات الرياضية والأعمال حضورًا قويًا في هذه الانتاجية النقاشية، التي شملت عددًا من القادة في مجالات الألعاب والاقتصاد. هدفت القمة إلى تسليط الضوء على دور الرياضة في تعزيز العلاقات الدولية، دعم النمو الاقتصادي والارتباط الثقافي العربي-الغربي على أيدي متناقضه مبدعين





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سفارة السعودية قمة الدبلوماسية الرياضية كأس العالم FIFA 2026 الرياضة والتعاون الدولي النمو الاقتصادي

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