السفينة السياحية أستوريا غراندي تصل أماسرا في رحلتها المئة

رست السفينة السياحية أستوريا غراندي في ميناء أماسرا التركي قادمة من روسيا، وعلى متنها 1079 سائحا و453 من طاقم العمل، في رحلتها المئة إلى البلدة منذ أغسطس 2022.

رست السفينة السياحية أستوريا غراندي يوم الجمعة في ميناء أماسرا بولاية بارطن على سواحل البحر الأسود شمالي تركيا ، قادمة من مدينة سوتشي الروسية وعلى متنها 1079 راكبا.

السفينة التي تتألف من 11 طابقا وصلت إلى مركز أماسرا السياحي المعروف بطبيعته الخلابة وتاريخه العريق، حاملة 1079 سائحا إضافة إلى طاقم عمل مكون من 453 شخصا. وقد كانت هذه الرحلة هي المئة للبلدة منذ 3 أغسطس 2022، مما يعكس نجاح المنطقة في استقطاب السياحة البحرية. عقب إتمام الإجراءات القانونية للعبور، تم توزيع منشورات تعريفية باللغة الروسية على السياح عند مخرج الميناء، وفق مراسل وكالة الأناضول.

بعد ذلك، غادر السياح الميناء لزيارة المعالم التاريخية والسياحية في المنطقة مثل متحف أماسرا وسوق تشيكيجيلار التجاري التقليدي والميناء الكبير وقلعة أماسرا وجسر كمرة. هذه المواقع تقدم مزيجا فريدا من التاريخ والثقافة والطبيعة، مما يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. كما توجه جزء من الركاب عبر حافلات سياحية لزيارة بلدة صفران بولو التابعة لولاية قارابوك المجاورة، وهي بلدة شهيرة بنزلها وبيوتها التاريخية المدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

تعتبر أماسرا واحدة من الوجهات السياحية المهمة على ساحل البحر الأسود، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي جعلها محط أنظار شركات السياحة العالمية. السفينة أستوريا غراندي هي جزء من أسطول سياحي ينظم رحلات منتظمة إلى المنطقة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للسكان. ومنذ بدء هذه الرحلات في أغسطس 2022، شهدت أماسرا تدفقا مستمرا للسياح الروس والأجانب، مما ساعد على الترويج للثقافة التركية والتراث العثماني.

السياح الذين يزورون المنطقة لا يستمتعون فقط بالمناظر الطبيعية الخلابة، بل أيضا بالمأكولات المحلية الشهية والضيافة التركية الأصيلة. هذا النشاط السياحي المتنامي يعزز التبادل الثقافي بين تركيا وروسيا والدول الأخرى، ويدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة. إضافة إلى ذلك، تساهم زيارة السفن السياحية مثل أستوريا غراندي في تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المواقع التاريخية والطبيعية في أماسرا. الجهود المحلية تهدف إلى تحسين البنية التحتية السياحية وتوفير خدمات عالية الجودة للزوار، مما يجعل المنطقة وجهة سياحية مستدامة على المدى الطويل.

ومع استمرار هذه الرحلات، يتوقع أن تزداد أعداد السياح في المستقبل، مما سيعود بالفائدة على المجتمع المحلي والاقتصاد التركي بشكل عام. السياحة في البحر الأسود تشهد نموا ملحوظا، وأماسرا تقف في طليعة هذا التطور بفضل جمالها الطبيعي وتاريخها الغني





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السفينة السياحية أستوريا غراندي أماسرا السياحة البحرية تركيا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«الصحة»: 1079 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1214 حالةأعلنت وزارة الصّحة، اليوم الأحد، تسجيل (1079) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ وتسجيل (14) حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى (1214) حالة تع

Read more »

#عاجل | الصحة : تسجيل 1334 حالة كورونا جديدة في السعودية وتعافي 1079كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1334) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما...

Read more »

فرنسا تعلن انتهاء عملية إجلاء الرعايا من النيجرأعلنت الحكومة الفرنسية الخميس إعادة 1079 شخصاً جواً من النيجر مع انتهاء عملية إجلاء رعايا من الدولة

Read more »

بعد إعادة أكثر من ألف شخص... فرنسا تنتهي من إجلاء الرعايا في النيجرأعلنت الحكومة الفرنسية اليوم (الخميس) إعادة 1079 شخصاً جواً من النيجر مع انتهاء عملية إجلاء رعايا من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بعد سيطرة العسكريين على الحكم

Read more »

فرنسا تجلي 1079 شخصا من النيجر بعد الانقلابباريس طالبت سلطات النيجر بضمان أمن سفارتها في نيامي امتثالا للقانون الدولي - Anadolu Ajansı

Read more »

1079 حالة ضبط بالمنافذ خلال أسبوعسجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1079 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا»؛ لتعزيز الجانب الأمني...

Read more »