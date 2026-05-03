السويد تحتجز ناقلة يُشتبه في ارتباطها بـ"أسطول الظل" الروسي

احتجز خفر السواحل السويدي ناقلة في بحر البلطيق يشتبه في أنها جزء من "أسطول الظل" الروسي، في أحدث خطوة ضمن جهود أوروبية لتعطيل هذا الأسطول الذي تستخدمه موسكو لتمويل حربها في أوكرانيا. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تطورات أخرى في مجالات النفط والطيران والتنمية الاقتصادية.

أعلن خفر السواحل السويد ي، الأحد، عن احتجاز ناقلة في بحر البلطيق يشتبه في أنها جزء من " أسطول الظل " الروسي، في إطار سلسلة إجراءات مماثلة اتخذتها السلطات السويد ية خلال الأشهر الأخيرة.

وذكر خفر السواحل في بيان نقلته وكالة رويترز للأنباء، أن أفراده صعدوا بالتعاون مع الشرطة على متن السفينة "جين هوي" التي ترفع علم سوريا في المياه الإقليمية السويدية جنوب تريلبورغ، وبدأوا تحقيقاً أولياً بشأن عدم صلاحيتها للإبحار. وأضاف البيان: "يشتبه خفر السواحل بأن السفينة تبحر رافعة علماً مزيفاً، نظراً لوجود عدد من المخالفات المتعلقة بوضع علمها، وبالتالي فهي لا تفي بمتطلبات الصلاحية للإبحار، وفقاً للوائح والاتفاقيات الدولية".

وأشار خفر السواحل إلى أن السفينة، التي لم تتضح وجهتها، ويُعتقد أنها لا تحمل بضائع، مدرجة في عدة قوائم عقوبات تشمل قوائم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وعلّق وزير الدفاع المدني السويدي كارل - أوسكار بولين عبر منصة إكس، بأن السفينة يشتبه في كونها جزءاً مما يسمى أسطول الظل الروسي. وتأتي هذه الخطوة في ظل تكثيف الدول الأوروبية لجهودها لتعطيل "أسطول الظل" المؤلف من ناقلات تستخدمها موسكو لتمويل حربها المستمرة ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات.

وقد نددت روسيا بهذه الإجراءات واعتبرتها عدائية. وفي سياق منفصل، تطرق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موضوعات مختلفة في لقاء دوري مع وسائل الإعلام، موجهاً رسائل مبطنة إلى فرنسا وأخرى مباشرة إلى المعارضين في الخارج. كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي توقعات بوصول إنتاج الكويت من النفط إلى 2.628 مليون برميل يومياً في يونيو المقبل. وعلى صعيد المنظمات الإقليمية، أعلنت الأمانة العامة للمنظمة العربية للطاقة انسحابها من عضوية المنظمة اعتباراً من الأول من مايو.

وفي مجال التنمية الاقتصادية، أعلن بنك التنمية الآسيوي عن برنامج بقيمة 70 مليار دولار لتوسيع البنية التحتية للطاقة والاتصال الرقمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2035. أما على صعيد قطاع الطيران، فتستعد شركات الطيران الأميركية لتقديم المساعدة لركاب وطواقم شركة سبيريت إيرلاينز التي أوقفت عملياتها بشكل فوري بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وتأتي هذه التطورات في ظل تداعيات عالمية متسارعة تتطلب تنسيقاً دولياً لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية





السويد روسيا أسطول الظل بحر البلطيق أوكرانيا عقوبات النفط الطيران التنمية الاقتصادية

