السنغال تخسر ودياً أمام أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تحضيرات كأس العالم

خسر منتخب السنغال أمام الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026، حيث قاد ساديو ماني محاولة العودة لكنها لم تكلل بالنجاح.

في مباراة ودية مثيرة جمعت بين منتخبي السنغال والولايات المتحدة الأمريكية على أرض الملعب في ولاية تكساس، انتهت المواجهة بفوز المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

شهدت المباراة أداءً قوياً من كلا الجانبين، حيث تقدم المنتخب الأمريكي مبكراً بهدف سجله سيرجينيو ديست في الدقيقة السابعة، ثم عزز كريستيان بوليسيتش التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة العشرين. لكن منتخب السنغال لم يستسلم، وقاد نجمه ساديو ماني مهاجم النصر السعودي محاولة العودة بتسجيل هدف في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول، ثم أدرك التعادل في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 52.

ومع ذلك، تمكن المنتخب الأمريكي من تسجيل الهدف الثالث بواسطة فلوريان بالوجون في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بفوز صعب للولايات المتحدة. تعكس هذه المباراة أهمية الاستعدادات الجادة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، حيث يسعى كل فريق إلى تحسين أدائه واختبار خططه وتكتيكاته قبل البطولة الكبرى. المنتخب السنغالي، الذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين في أوروبا، أظهر روحاً قتالية عالية وقدرة على العودة في النتيجة، لكنه لا يزال بحاجة إلى معالجة بعض الثغرات الدفاعية التي كشفتها المباراة.

من جهته، أثبت المنتخب الأمريكي، الذي يلعب على أرضه في البطولة المقبلة، جاهزيته وقوته الهجومية، خاصة مع الأداء المميز لبوليسيتش وديست. المباراة كانت أيضاً فرصة للجماهير لمشاهدة نجوم عالميين مثل ماني، الذي أظهر لمحات من مهارته رغم خسارة فريقه. وفي سياق متصل، يلتقي المنتخب السعودي مع السنغال ودياً في التاسع من يونيو الجاري في نفس المدينة الأمريكية، في إطار استعدادات الأخضر للبطولة العالمية.

المباراة المرتقبة ستكون اختباراً قوياً للمنتخب السعودي بقيادة مدربه، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز ثقته قبل انطلاق كأس العالم. كما أن المواجهة ستكون فرصة لتقييم مستوى اللاعبين وتجربة التشكيلات المختلفة. تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، مما يزيد من حدة المنافسة ويجعل الاستعدادات أكثر أهمية. من المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة قوية من المنتخبات العربية والأفريقية، حيث يسعى كل منها إلى تحقيق إنجاز جديد.

في الختام، تظل المباريات الودية جزءاً أساسياً من رحلة المنتخبات نحو المونديال، حيث تقدم فرصاً ثمينة لتقييم الأداء وتحسين الجوانب الفنية والبدنية، وتجربة اللاعبين في أجواء تنافسية مشابهة للبطولة الرسمية





