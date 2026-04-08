السكريات 'تطبخ' أجسامنا من الداخل: تفاعل خطير يسرع الشيخوخة

تحذر دراسة من خبراء الصحة من التأثير الضار لمركبات نهاية التصاق السكر بالبروتينات (AGEs) على الصحة، والتي تنتج عن تفاعل السكريات مع البروتينات في الجسم، مما يسبب الشيخوخة المبكرة ومشكلات صحية متعددة. يشمل ذلك تدهور القدرات العقلية، أمراض القلب، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. الدراسة تسلط الضوء على الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات وطرق الطهي التي تزيد من تكوين هذه المركبات، وتقدم نصائح حول كيفية تقليل التعرض لها.

يحذر خبراء الصحة وطول العمر من عملية خطيرة تحدث داخل أجسامنا، تعرف باسم مركبات نهاية التصاق السكر بالبروتينات (AGEs)، والتي تنجم عن تفاعل كيميائي بين السكريات والبروتينات، مشبهين العملية بما يحدث عند تحمير البصل في المقلاة. هذه العملية، والمعروفة علمياً باسم تفاعل ميلارد ، تؤدي إلى شيخوخة مبكرة وتساهم في مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، بدءًا من تدهور القدرات العقلية وصولاً إلى أمراض القلب وحتى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

فالسكريات تتفاعل مع البروتينات في الجسم لتشكل هذه المركبات الضارة التي تعطل وظائف البروتينات، وتثبط الإنزيمات، وتتلف الحمض النووي، مما يؤدي إلى شيخوخة متسارعة. وتشمل الأطعمة والمشروبات الغنية بهذه المركبات سكر المائدة، عصائر الفاكهة، حبوب الإفطار، المشروبات الغازية، والكربوهيدرات والأطعمة المصنعة. وعند الإفراط في تناولها، تهاجم السكريات الكولاجين في الجلد، مما يسبب ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى الأضرار الداخلية التي تطال صحة المفاصل والعضلات والأوتار والغضاريف.\تكمن خطورة هذه المركبات في تأثيرها على صحة الدماغ، حيث يمكن أن تؤدي إلى تليّن أنسجة الدماغ عن طريق إتلاف الشرايين التي تزوده بالأكسجين، وفقاً لبعض الدراسات التي أظهرت هذه النتائج في غضون عشرة أيام فقط من اتباع نظام غذائي غني بالسكر. كما تم ربط الإفراط في تناول السكر بزيادة البروتينات المسببة للخرف في الدماغ. وعلى الرغم من السمعة الجيدة لعصائر الفاكهة، يحذر الباحثون من أنها من أسوأ المصادر لهذه المركبات الضارة، وذلك لأن سكر الفركتوز الموجود فيها يمتص بسرعة في مجرى الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأنسولين، ويسرع عملية الشيخوخة الداخلية بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف مقارنة بالسكريات الأخرى. في المقابل، تُعد الفواكه الكاملة خياراً أكثر أماناً، لأن الألياف والمواد المغذية فيها تبطئ امتصاص السكر، كما أن الفيتامينات والمعادن تحد من الآثار السلبية لهذه المركبات. من جهة أخرى، لا يقتصر وجود هذه المركبات على السكريات المتناولة، بل تتكون أيضاً أثناء طهي الطعام بدرجات حرارة عالية، مثل الشوي والتحميص، حيث تكون اللحوم المشوية والمحمصة غنية بشكل خاص بهذه المركبات. لذا، ينصح الخبراء بطهي الطعام ببطء وعلى درجات حرارة منخفضة مع إضافة الرطوبة، مثل الحساء واليخنات والأطعمة المطهوة على البخار، لتقليل تكوين هذه المركبات الضارة.\بالإضافة إلى تأثيرها على الصحة العامة، تؤثر مركبات AGEs على صحة الجلد، حيث تتلف الكولاجين، وهو بروتين أساسي للحفاظ على مرونة الجلد ومظهره الشاب. ويشير الخبراء إلى أهمية تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة للمساعدة في مكافحة آثار هذه المركبات، بالإضافة إلى اختيار طرق الطهي الصحية وتجنب الإفراط في تناول السكريات والأطعمة المصنعة. كما ينصحون بالتركيز على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والألياف، والتي تبطئ امتصاص السكر وتحمي من الأضرار الناجمة عن هذه المركبات الضارة. ومع ذلك، يدرك الباحثون صعوبة التخلي تمامًا عن الأطعمة المشوية، ويعتبرون أن بعض التجاعيد الإضافية قد تكون ثمناً مقبولاً للاستمتاع بوجبات لذيذة من حين لآخر، مع التأكيد على أهمية الموازنة بين المتعة الصحية والالتزام بنظام غذائي متوازن للحفاظ على الصحة والشباب. هذا بالإضافة إلى ضرورة الانتباه إلى صحة الفم واللثة، حيث أن نزيف اللثة قد يكون مؤشراً على نقص فيتامينات معينة، مثل فيتامين سي، الضروري لصحة اللثة والكولاجين. يجب أيضاً الاهتمام بتناول الأطعمة التي تدعم إنتاج الكولاجين أو تحتوي عليه، لتحسين صحة الجلد والمفاصل والعظام





