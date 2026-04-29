السفارة الأمريكية تُهنئ الزيدي وتُعرب عن أملها في حكومة عراقية جديدة

أعربت بعثة الولايات المتحدة في العراق عن تمنياتها لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، بالتوفيق في تشكيل حكومة تلبي تطلعات العراقيين، بينما يشرع الزيدي في مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بعد تنازل نوري المالكي عن الترشح. كما يتناول الخبر تطورات الأوضاع في لبنان وتصعيد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

أعربت بعثة الولايات المتحدة في العراق عن تمنياتها لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي في مساعيه لتشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات العراق يين، لدعم مستقبل أكثر إشراقاً وسلاماً.

يأتي هذا الإعراب بعد تكليف الرئيس العراقي نزار آميدي، علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب تنازل نوري المالكي عن السعي للعودة إلى رئاسة الوزراء، بعد معارضة أمريكية حازمة لترشيحه. وتعتبر واشنطن تكليف الزيدي بداية مرحلة اختبار وليست تحولاً حاسماً في العلاقات. وعلى الرغم من صلاته الوثيقة بقادة الأحزاب الشيعية والاستثمارات المالية، إلا أن الزيدي غير معروف لدى غالبية العراقيين. بدأ الزيدي ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين القوى المتنافسة على النفوذ، حيث يجري مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.

المصادر العراقية تشير إلى أن نجاحه في هذه المهمة ليس مضموناً رغم الدعم الذي حصل عليه. وقد جاء ترشيحه بعد تسوية بين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني. وقد رحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، بينما ترهن واشنطن موقفها بحسم ملفات أساسية مثل سلاح الفصائل، بغض النظر عن خلفية الأشخاص. وفي سياق منفصل، حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل، بعد اتهامه لحزب الله بأخذ لبنان إلى الحرب خدمة لمصالح خارجية.

النائب ملحم رياشي أكد دعم رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الكامل لتوجهات الرئاسة، ورأى حزب الكتائب أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة حزب الله. في المقابل، أعربت إسرائيل عن قلقها من مسيّرات حزب الله الجديدة، وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، داعياً إلى مواجهتهما. واستمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لحزب الله





