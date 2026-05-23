السفير الكندي بالقاهرة يؤكد متانة العلاقات مع مصر وينفي وجود أجندات خفية

صرح السفير الكندي أولريك شانون بأن العلاقات المصرية الكندية تمتد لـ 72 عاماً وتقوم على الثقة والسياسة الشريفة، مؤكداً دور كندا كعامل بناء لدعم الاستقرار الإقليمي بالتنسيق مع القاهرة.

أكد السفير الكندي المعتمد لدى القاهرة، أولريك شانون ، في تصريحات صحفية موسعة، على عمق ومتانة الروابط الدبلوماسية التي تجمع بين كندا وجمهورية مصر العربية، نافياً بشكل قاطع وجود أي أجندات خفية أو ترتيبات سرية تحكم هذه العلاقة.

وأشار السفير شانون إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين ليست وليدة الصدفة، بل هي ثمرة تاريخ طويل من التعاون المتبادل يمتد لأكثر من سبعة عقود، مؤكداً أن هذه العلاقة تأسست على مبادئ راسخة من الثقة والاحترام المتبادل، وتستند في جوهرها إلى ما وصفه بالسياسة الشريفة التي تبتعد عن المناورات السياسية غير الشفافة. وأوضح أن هذه الأسس هي التي مكنت البلدين من تجاوز مختلف التحديات والوصول إلى مستوى رفيع من التنسيق الدبلوماسي والسياسي الذي يخدم مصالح الشعبين الكندي والمصري على حد سواء.

وفي معرض حديثه عن الجذور التاريخية لهذه العلاقة، استعرض السفير الكندي كيف بدأت الروابط الدبلوماسية الرسمية منذ ما يقرب من 72 عاماً، حيث كانت نقطة الانطلاق في سياق أزمة السويس الشهيرة. وأوضح أن كندا لعبت دوراً محورياً في تلك المرحلة الحرجة من خلال مشاركتها الفعالة في حل الأزمة عبر بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي كانت الأولى من نوعها في التاريخ الدولي.

وأضاف أن هذا الدور الريادي لم يساهم فقط في تهدئة الأوضاع الإقليمية آنذاك، بل أدى أيضاً إلى تتويج وزير الخارجية الكندي في ذلك الوقت، ليستر بيرسون، بجائزة نوبل للسلام عام 1957، تقديراً لجهوده في ابتكار مفهوم قوات حفظ السلام. وأكد شانون أن هذه البداية التاريخية المتميزة وضعت حجر الأساس لعلاقة قائمة على الرغبة المشتركة في تحقيق السلام العالمي والاستقرار الإقليمي، مما جعل كندا تنظر إلى مصر كشريك استراتيجي وموثوق في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التنسيق الحالي، شدد السفير الكندي على أن بلاده تحرص دائماً على أن تكون عاملاً بناءً في المنطقة، من خلال دعم كافة الحلول الدبلوماسية السلمية لإنهاء الأزمات الإقليمية المتفاقمة، وذلك بالتنسيق المستمر والوثيق مع الحكومة المصرية. وأشار إلى أن هناك حالة من التقارب الدبلوماسي المستمر، حيث تجري المشاورات بانتظام على أعلى المستويات بين الوزراء والرؤساء، مما يعكس التقدير الكندي الكبير للدور الذي تلعبه مصر كقوة إقليمية مؤثرة.

وفي سياق متصل، تطرق شانون إلى موضوع زيارة وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى كندا، موضحاً أن الزيارة كانت مقررة بالفعل ولكن تم تأجيلها نظراً للظروف والتطورات الإقليمية الراهنة التي تطلبت وجود السيد الوزير في المنطقة. وأعرب السفير عن تطلعه لإعادة جدولة هذه الزيارة في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن هذا التأجيل لا يؤثر بأي حال من الأحوال على زخم العلاقات الثنائية، بل إن كندا تظل حريصة على الاستماع إلى النصائح والرؤى المصرية في التعامل مع ملفات المنطقة، إيماناً منها بأن الحكمة المصرية تشكل إضافة قيمة للمسارات الدبلوماسية الدولية.

واختتم السفير الكندي حديثه بالتأكيد على أن الرؤية الكندية تجاه المنطقة تقوم على تعزيز الاستقرار ودعم التنمية، وأن التعاون مع مصر يمثل ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية. وأوضح أن الشراكة بين القاهرة وأوتاوا تتجاوز مجرد التمثيل الدبلوماسي لتصل إلى مستوى من التفاهم العميق حول القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن المستقبل يحمل آفاقاً واسعة لتطوير هذه العلاقة في مجالات متعددة تخدم تطلعات البلدين في بناء عالم أكثر سلاماً وعدلاً، مع الحفاظ على نهج الشفافية والصدق في التعامل الذي ميز العلاقات المصرية الكندية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا





