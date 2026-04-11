شهدت مدينة السويداء السورية فعالية أثارت جدلاً واسعاً بعد رفع علم إسرائيل وصور نتنياهو، مما أثار انتقادات واسعة واعتبر بمثابة تهديد للنسيج الاجتماعي والوطني في المنطقة.

شهدت مدينة السويداء جنوب سوريا ، يوم السبت، فعالية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث قام المشاركون فيها برفع علم إسرائيل وصور رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو . هذا الحدث، الذي اعتبره ناشطون بمثابة انحراف خطير يهدد النسيج الاجتماعي والوطني للمحافظة، أثار موجة من الاستياء والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط المجتمع السوري بشكل عام.

الفعالية، التي نظمها أتباع حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز، تأتي في سياق تشهد فيه السويداء انقسامات متزايدة بين تيارات مختلفة، بعضها متمسك بالثوابت الوطنية ويدعم الدولة السورية، والبعض الآخر يرتبط بمجموعات انفصالية تسعى لفتح قنوات اتصال مع جهات خارجية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والاجتماعي في المنطقة.\إن رفع علم إسرائيل وصور نتنياهو في السويداء يمثل تحدياً صارخاً للقيم الوطنية والقومية التي يتبناها غالبية السوريين، ويعتبر بمثابة استفزاز متعمد يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار. هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس، حيث لا تزال البلاد تعاني من تداعيات الحرب المستمرة منذ سنوات، وتواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. تصرفات كهذه تخدم أجندات خارجية تسعى إلى تقسيم المجتمع السوري وإضعاف الدولة، وتتعارض بشكل قاطع مع مساعي المصالحة الوطنية التي تسعى الحكومة السورية لتحقيقها. من المهم التأكيد على أن هذه الفعالية لا تعبر عن وجهة نظر الغالبية العظمى من أهالي السويداء، الذين يرفضون أي محاولات لزرع الفتنة وتقويض الوحدة الوطنية. إن التمسك بالوحدة الوطنية والتصدي للمؤامرات التي تستهدف سوريا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن الدائم.\منذ اندلاع الأزمة السورية، شهدت السويداء حالة من التوتر السياسي والاجتماعي، حيث حاولت بعض المجموعات استغلال الوضع لتحقيق مصالح شخصية أو أجندات خارجية. كما شهدت المحافظة اتفاقاً لوقف إطلاق النار منذ يوليو 2025، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، ونتج عنها مئات القتلى والجرحى. بالرغم من ذلك، قامت مجموعات تابعة للهجري بخرق هذا الاتفاق مرات عديدة، مستهدفة نقاطاً عسكرية، في حين التزمت الحكومة السورية بتسهيل عمليات الإجلاء وتقديم المساعدات الإنسانية. في المقابل، تصر دمشق على فرض الأمن وبسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية، مؤكدة أنها لن تسمح بالفوضى أو حمل السلاح. هذه الأحداث الأخيرة في السويداء تتطلب من جميع الأطراف التحلي بالحكمة وضبط النفس، والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الصراع وتقويض السلم الأهلي. إن الحوار والتفاهم هما السبيلان الأمثلان لحل الخلافات وتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة





السويداء إسرائيل نتنياهو دروز هجري سوريا توتر

