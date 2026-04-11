السودان يرفض استبعاده من مؤتمر برلين ويحذر من تداعياته

رفضت الحكومة السودانية مشاركتها في مؤتمر برلين حول الوضع الإنساني، معتبرةً أن ذلك يمثل انتهاكاً للسيادة ويضعها في نفس مستوى 'قوات الدعم السريع'. المؤتمر الذي تنظمه دول غربية والاتحاد الأفريقي يهدف إلى مناقشة الأزمة الإنسانية في السودان، لكن الحكومة السودانية تعترض على عدم دعوتها وعدم التشاور معها في التحضيرات.

احتجت الحكومة السودان ية برئاسة كامل إدريس رسميًا على عدم دعوتها للمشاركة في مؤتمر برلين المزمع عقده في الخامس عشر من أبريل الحالي والذي يهدف إلى مناقشة الوضع الإنساني في السودان . أعلنت الحكومة رفضها القاطع لتنظيم المؤتمر دون موافقتها أو التشاور معها بشأن جميع الترتيبات المتعلقة به. ويأتي هذا في وقت تستعد فيه القوى السياسية والمدنية السودان ية لعقد اجتماع تحضيري في أديس أبابا بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة حول الملف الإنساني لعرضها خلال المؤتمر.

يعقد المؤتمر بمبادرة من ألمانيا والمملكة المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وفرنسا والاتحاد الأفريقي مع مشاركة لدول الآلية الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات ومصر. سارعت وزارة الخارجية السودانية إلى انتقاد النهج الذي اتبعته الحكومة الألمانية عادّةً أنه يضع الدولة السودانية في موضع مساواة مع قوات الدعم السريع. أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن السفيرة السودانية في برلين إلهام إبراهيم محمد أحمد سلمت مسؤولة ملف أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية جيسا براوتيغام مذكرة رسمية مساء الجمعة تضمنت موقف الحكومة الرافض لانعقاد المؤتمر دون مشاركتها أو التشاور معها بشأن ترتيباته. أكدت المذكرة أن أي محاولة لمناقشة الشأن السوداني دون إشراك حكومته تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فضلًا عن كونها تجاوزًا لسيادة الدول والأعراف الدبلوماسية المعروفة. حذرت السفيرة من أن استبعاد الحكومة السودانية يفقد المؤتمر قيمته العملية ولن يسهم في تحقيق السلام أو الاستقرار. أعربت السفيرة كذلك عن قلق بلادها من دعوة دول متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاع للمشاركة في المؤتمر عادّةً أن ذلك يضعف مصداقيته ويشجع التدخلات التي تؤجج الصراع وتقوض الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة. جددت الحكومة السودانية التزامها بالحل السلمي استنادًا إلى خريطة الطريق التي قدمها سابقًا رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إضافة إلى مبادرة السلام التي طرحها رئيس الوزراء كامل إدريس أمام مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي. في هذا السياق أكدت وزارة الخارجية استعداد الحكومة للانخراط بإيجابية في أي جهود إقليمية أو دولية جادة تحترم سيادة السودان ووحدته. أشارت الوزارة إلى أن استبعادها من المؤتمر قد يدفعها إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الدول المنظمة والراعية له استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل. في المقابل انتقدت أوساط مدنية سودانية موقف الحكومة الرافض عادّةً أن المؤتمر يركز أساسًا على حشد التمويل لمواجهة الكارثة الإنسانية التي أدت إلى نزوح ملايين المواطنين نتيجة الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. يأتي مؤتمر برلين تزامناً مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في السودان ويمثل امتدادًا لسلسلة من المؤتمرات التي عقدت في باريس ولندن وواشنطن والتي هدفت جميعها إلى دعم العمليات الإنسانية والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء النزاع. لم تتم دعوة الحكومة السودانية ولا الحكومة الموازية المرتبطة بقوات الدعم السريع للمشاركة في مؤتمر برلين حيث اقتصرت الدعوات على الأطراف المدنية غير المنخرطة في النزاع. من المتوقع أن يشارك في المؤتمر نحو 40 شخصية سودانية من قادة القوى السياسية والمدنية من بينهم ممثلون عن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) إلى جانب أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة وغرف طوارئ وذلك برعاية دولية تشمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة إيغاد. أفادت مصادر مشاركة في المؤتمر بأن النقاشات قد تشمل محاولة تقريب وجهات النظر بين القوى المدنية بشأن وقف الحرب مع التأكيد على أن الهدف الأساسي يتمثل في جمع مزيد من التمويل لدعم العمل الإنساني في السودان. في سياق متصل أعلنت قيادات في تحالف الكتلة الديمقراطية الموالي للحكومة السودانية مقاطعتها المؤتمر. كان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار قد عبر الأسبوع الماضي عن رفضه للمؤتمر عادّاً أنه لا يعكس إرادة الشعب السوداني ولا يلبي تطلعاته. وصف برنامج الأغذية العالمي الأوضاع في السودان بأنها أكبر أزمة جوع إنسانية في العالم تواجه أكثر من 19 مليون شخص من جملة سكان البلاد معلنًا عودته إلى الخرطوم. يستعد عدد من المدارس المصرية لاستقبال آلاف الطلاب السودانيين الوافدين الذين يخوضون امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بدءاً من الاثنين المقبل. أثار رفض أهالي منطقة في شمال السودان لاستقبال نازحين جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر كثيرون عن رفضهم بشدة لهذا الموقف الذي وصفوه بالمتطرف. تفاقمت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وتأثرت بها بشدة الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة واحتياجاً ووقع التأثير بضراوة على الفتيات فاقدات السند. شدد قائد الدعم السريع على أهمية إجراء تحقيق شفاف وعادل بشأن الانتهاكات التي تعرض لها السودانيون وعلى رأسها استخدام السلاح الكيميائي





السودان مؤتمر برلين أزمة إنسانية الحكومة السودانية الدعم السريع نزاع إغاثة أفريقيا سياسة خارجية

