السفيرة العراقية: 41 ألف حاج عراقي يتوافدون إلى السعودية عبر منفذ عرعر

أكدت السفيرة العراقية في الرياض، صفية طالب السهيل، وصول 41 ألف حاج عراقي إلى الأراضي السعودية عبر منفذ جديدة عرعر، مشيدة بالتنسيق الأمني والخدمات المقدمة للحجاج.

أفادت السفيرة العراق ية لدى المملكة العربية السعودية ، صفية طالب السهيل، بأن عدد الحج اج العراق يين لهذا العام وصل إلى حوالي 41 ألف حاج. بدأت أفواج الحج اج بالوصول إلى الأراضي السعودية بمعدل 1500 حاج يومياً عبر منفذ جديدة عرعر، وذلك في ظل توفير منظومة خدمات متكاملة.

وأكدت السهيل أن التنسيق بين بغداد والرياض يسير على أعلى المستويات، من خلال وزارتي الحج والعمرة والداخلية في كلا البلدين، بهدف بحث الترتيبات الأمنية وضمان تفويج الحجاج بأمان ويسر أثناء أداء مناسكهم. وأشارت إلى أن قرار العراق بالاعتماد على التفويج البري حصراً هذا العام جاء حرصاً على سلامة الحجاج في ظل الظروف الإقليمية الحالية، وتجنباً لأي طارئ قد يعيق إتمامهم للفريضة. وأثنت السفيرة على منفذ جديدة عرعر وما يقدمه من تجهيزات وبنية تحتية متطورة.

وأوضحت السهيل أن حصة العراق لهذا الموسم تبلغ 41 ألف حاج، بالإضافة إلى 200 طبيب، وفقاً لما أعلنت عنه الجهات الرسمية في هيئة الحج والعمرة العراقية. وأضافت أن هذه الحصة تشمل حجاج جميع المحافظات العراقية وإقليم كردستان، إلى جانب الكوادر المرافقة من البعثات الإدارية والطبية والإرشادية والإعلامية. وأكدت أن بغداد اعتمدت هذا الموسم خيار التفويج البري حصراً عبر منفذ جديدة عرعر، وهو قرار اتُخذ حرصاً على سلامة الحجاج، وانسجاماً مع الواقع الميداني الراهن في المنطقة.

وذكرت أن أولى قوافل الحجاج العراقيين انطلقت مساء الأحد 26 أبريل الحالي، وتم استقبالهم بإشراف الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة الحدود الشمالية، الذي يولي هذا الملف عناية خاصة، حيث حرص، بالتعاون مع المسؤولين في عرعر، على أن يكون استقبال ضيوف الرحمن العراقيين على أعلى مستوى من الضيافة والتسهيلات والخدمات. وأشادت السفيرة السهيل بمنفذ جديدة عرعر، مشيرة إلى أنه يتمتع ببنية تحتية متطورة، بما في ذلك صالة حج تتجاوز مساحتها 9 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف حاج يومياً، و68 شباكاً للجوازات، و6 نقاط تفتيش، بالإضافة إلى منظومة طبية وأمنية متكاملة تعمل على مدار الساعة.

وأوضحت أن التفويج يتم بمعدل يقارب 1500 حاج يومياً، عبر قوافل من الحافلات السياحية الحديثة المجهزة بمكيفات الهواء، ومحطات استراحة على طول الطريق داخل الأراضي السعودية، ضمن مدينة خيام متكاملة أعدتها وزارة الحج والعمرة السعودية وفق أرقى المعايير، وتوفر للحجاج المبيت والإعاشة والرعاية الصحية وأماكن الصلاة. وأكدت السهيل على أن العلاقات بين العراق والسعودية علاقات تاريخية راسخة، تجمع بين البلدين روابط الدين والجوار والدم والمصالح المشتركة، وأن قادة البلدين يحرصون على رعايتها وتطويرها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن ملف الحج يحتل مكانة خاصة في هذه العلاقة، باعتباره ملفاً ذا بُعد ديني وإنساني.

وأشارت إلى أن العراق كان أول دولة من بين أكثر من 150 دولة وقعت اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم 1447هـ مع وزارة الحج والعمرة السعودية، وهي خطوة تعكس عمق التنسيق المتبادل وحرص البلدين على تذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن. وأضافت أن التنسيق هذا الموسم جرى على أعلى المستويات بين الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق ووزارة الحج والعمرة السعودية، وعلى التوازي بين وزارتَي الداخلية في البلدين، حيث عقد وزير الداخلية العراقي اجتماعات موسعة لمناقشة الاستعدادات الأمنية وتأمين تفويج الحجاج، بحضور رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وقادة العمليات وشرطة المحافظات، بالتعاون مع نظرائهم في الجانب السعودي.

وذكرت أن التنسيق شمل تأمين الطرق البرية داخل العراق حتى منفذ عرعر، ومن ثم تسلم الجانب السعودي مهمة التأمين من المنفذ وحتى المشاعر المقدسة، في منظومة عمل متكاملة تجسد التنسيق الأمني بين البلدين. وفيما يتعلق بالتسهيلات، أشادت بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرة إلى أن الخدمات تشمل إجراءات جمركية وجوازاتية ميسرة، وخدمات صحية وإسعافية على مدار الساعة، ودعماً لوجستياً كاملاً، وخدمات النقل والإرشاد، بالإضافة إلى مدينة الخيام المخصصة لإيواء الحجاج.

وأكدت أن الكوادر السعودية العاملة في المنفذ تؤدي دوراً مشهوداً. وأكدت السهيل أن البعثة الدبلوماسية العراقية، وبالتنسيق مع القنصلية العامة في جدة وبعثة الحج العراقية، تعمل على متابعة شؤون حجاجها وتقديم ما يلزم من خدمات قنصلية وإدارية. واستعادت السهيل ذكرى درب زبيدة، أحد أعرق طرق الحج في التاريخ الإسلامي، الذي ارتبط باسم زبيدة بنت جعفر، زوجة الخليفة هارون الرشيد





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الحج العراق السعودية منفذ عرعر السفيرة صفية السهيل

United States Latest News, United States Headlines

