السفير السعودي عبدالرحمن بن أحمد الحربي يحصل على وسام 'ميدالية الدبلوماسي المتميز' من جمهورية الصين الشعبية

السفير السعودي عبدالرحمن بن أحمد الحربي حصل على وسام 'ميدالية الدبلوماسي المتميز' من جمهورية الصين الشعبية خلال حفل أقيم في بكين بحضور عدد من السفراء المعتمدين لدى الصين وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الصينية. وقد أعرب عن شكره وتقديره واعتزازه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير والركيزة الأساسية فيما تحقق من تعزيز لمسيرة العلاقات بين البلدين نحو مزيد من التعاون والتطور والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

منحت جمهورية الصين الشعبية ، اليوم، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسام ‘ميدالية الدبلوماسي المتميز’، وذلك خلال حفل أُقيم في بكين، بحضور عددٍ من ال سفراء المعتمدين لدى الصين وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الصينية .

وأعرب معاليه في كلمة ألقاها خلال الحفل عن شكره وتقديره واعتزازه بما حظي به من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير والركيزة الأساسية فيما تحقق من تعزيز لمسيرة العلاقات بين البلدين نحو مزيد من التعاون والتطور والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. وعبر سفير المملكة لدى الصين عن امتنانه لحكومة جمهورية الصين الشعبية ولجميع المسؤولين على التعاون الذي حظي به لتسهيل مهام عمله، مشيدًا بتطور العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

ويأتي هذا الوسام تقديرًا لما يمثله من تكريم رفيع يُمنح للسفراء تقديرًا لإسهاماتهم في تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الدول، ودعم مسارات الشراكة الدولية





