السلطان هيثم يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويبحث معه مستجدات الأوضاع الإقليمية

استقبل السلطان هيثم بن طارق وزير الخارجية الإيراني، حيث تم التشاور حول الأوضاع في المنطقة وجهود الوساطة لإنهاء النزاعات، مع التأكيد على أهمية الحوار والدبلوماسية.

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، بقصر البركة العامر معالي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية ال إيران ية.

وقد جرى خلال المقابلة التشاور حول أحدث التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على جهود الوساطة الدبلوماسية المبذولة من قبل مختلف الأطراف لتهدئة الأوضاع والعمل على إنهاء النزاعات القائمة. وقد استمع جلالة السلطان المعظم بانتباه إلى وجهات نظر الجانب الإيراني حول التحديات الإقليمية المعقدة، بما في ذلك التطورات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتوترات المستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تم التطرق إلى الأبعاد الإنسانية لهذه الصراعات وتأثيراتها السلبية على شعوب المنطقة، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول سياسية مستدامة تضمن الأمن والاستقرار للجميع. من جانبه، استمع معالي وزير الخارجية الإيراني إلى رؤى جلالة السلطان حول أفضل السبل لتعزيز هذه الجهود الدبلوماسية، وتوسيع نطاقها ليشمل المزيد من الأطراف المعنية، بهدف زيادة فرص التوصل إلى تسويات سياسية شاملة.

تم التأكيد على أهمية بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، كركائز أساسية لتحقيق السلام الدائم في المنطقة. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سلطنة عمان وإيران في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأكد جلالة السلطان هيثم بن طارق على الأهمية القصوى لتغليب لغة الحوار البناء والدبلوماسية الحكيمة في معالجة القضايا الخلافية، والابتعاد عن التصعيد والخطاب الاستفزازي.

وشدد جلالته على أن السلام والاستقرار هما الأساس الذي تقوم عليه التنمية والازدهار، وأن تحقيق هذه الغايات يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية. من جانبه، أعرب معالي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان عن تقدير عالٍ لمواقف سلطنة عمان الداعمة لجهود الحوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بدور السلطنة المحوري في الوساطة بين الأطراف المتنازعة. كما أشاد معاليه بالرؤية الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق، والتزامه الراسخ بقيم السلام والتسامح.

يذكر أن معالي وزير الخارجية الإيراني وصل إلى سلطنة عمان قادمًا من إسلام آباد، عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، حيث عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع المسؤولين الباكستانيين، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لم تسفر المفاوضات في إسلام آباد عن نتائج ملموسة بسبب عدم موافقة الإدارة الأمريكية السابقة على إرسال مبعوثين أمريكيين للمشاركة في الحوار.

إلا أن سلطنة عمان تواصل جهودها الدبلوماسية الحثيثة، إيمانًا منها بأهمية الحوار والتفاوض كأدوات فعالة لحل النزاعات، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتؤكد سلطنة عمان على استعدادها الدائم لتقديم الدعم والمساعدة في أي مبادرة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز الأمن الإقليمي





