السلطات الأمريكية تفكك شبكة تجسس رقمية صينية تستهدف المسؤولين الأمنيين عبر مواقع وهمية

تفاصيل عملية أمنية فيدرالية أمريكية أسفرت عن مصادرة مواقع إلكترونية استخدمتها جهات مرتبطة بالصين لتجنيد مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين بهدف تسريب معلومات استراتيجية وحساسة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتمويه المهني.

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تطوراً أمنياً خطيراً كشف عن عمق التهديدات السيبرانية التي تواجهها مؤسسات الدولة، حيث أعلنت السلطات الفيدرالية عن عملية واسعة النطاق أسفرت عن مصادرة أكثر من اثني عشر موقعاً إلكترونياً.

هذه المواقع لم تكن مجرد منصات رقمية عادية، بل كانت أدوات استخباراتية متطورة صُممت بعناية فائقة لتعمل كفخاخ رقمية تهدف إلى استدراج وتجنيد مسؤولين أمريكيين، سواء كانوا يشغلون مناصب حالية أو سابقين، والشرط الأساسي في هؤلاء المستهدفين هو امتلاكهم لتصاريح أمنية حساسة تتيح لهم الوصول إلى أسرار الدولة الاستراتيجية. هذه الخطوة تعكس حالة من القلق المتزايد داخل أروقة واشنطن من محاولات الاختراق التي تتجاوز الأساليب التقليدية لتعتمد على التمويه الرقمي والواجهات المهنية الزائفة.

وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، اعتمدت هذه الشبكة أسلوباً خبيثاً يتمثل في إنشاء شركات استشارية وهمية تظهر بمظهر قانوني ومهني تماماً. قامت هذه المواقع بنشر إعلانات وظيفية جذابة تستهدف ذوي الخبرات العالية، مثل مسميات محلل شؤون دولية للعمل عن بعد، أو محلل دفاعي، بالإضافة إلى فرص مخصصة للعسكريين المتقاعدين الذين يمتلكون شبكة علاقات واسعة ومعلومات قيمة.

كان الهدف من هذا التمويه هو إضفاء شرعية على التواصل الأولي، بحيث يشعر الشخص المستهدف أنه يقدم خدمات استشارية بحثية مشروعة مقابل مبالغ مالية مجزية، بينما كان الغرض الحقيقي هو بناء جسر من الثقة يمكن من خلاله لاحقاً طلب معلومات سرية أو تقارير داخلية لا يمكن الوصول إليها علناً. كشفت التحقيقات أن هذا المخطط نجح بالفعل في استدراج سبعة أشخاص على الأقل، حيث تم تجنيدهم عبر هذه المنصات الرقمية.

في البداية، طُلب من هؤلاء المجندين إعداد أوراق بحثية تبدو أكاديمية أو تحليلية حول قضايا جيوسياسية ملحة، شملت طبيعة العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، والملف الإيراني المعقد، وتطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية. ومع مرور الوقت، بدأت الجهات المشغلة لهذه المواقع في ممارسة ضغوط تدريجية على المجندين، من خلال مطالبتهم بتقديم معلومات حصرية أو بيانات داخلية تتجاوز حدود البحث العام، وهو ما يؤكد أن الهدف النهائي كان الحصول على استخبارات دقيقة ومحدثة تخدم مصالح جهات خارجية.

ما يثير الدهشة في هذه العملية هو مستوى التطور التقني المستخدم؛ فقد استخدم المتورطون تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور ومقاطع فيديو زائفة لهويات وهمية، مما جعل من المستحيل تقريباً على الضحايا التأكد من هوية الأشخاص الذين يتواصلون معهم. كما تم الاعتماد على عمليات سرقة الهوية لإنشاء حسابات تبدو موثوقة.

أما من الناحية المالية، فقد تم استخدام العملات المشفرة والتحويلات البنكية الدولية المعقدة لتمويل هذه المواقع ودفع مكافآت للمجندين عبر حسابات محلية، وذلك في محاولة لتضليل أنظمة الرقابة المالية الأمريكية وتجنب تتبع مصدر الأموال الذي يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالحكومة الصينية. في حين نفت الجهات المشرفة على تلك المواقع أي صلة لها بحكومات أجنبية، إلا أن الأدلة والأنماط المتبعة تشير إلى استراتيجية صينية طويلة الأمد للتغلغل في مفاصل الدولة الأمريكية.

تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية حالة من الاستقطاب الحاد، حيث تتحول الفضاءات الرقمية إلى ساحات حرب استخباراتية صامتة. إن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التجنيد يفتح باباً جديداً من المخاطر الأمنية، حيث يصبح التمييز بين الحقيقة والتزييف أمراً بالغ الصعوبة، مما يتطلب من الولايات المتحدة تحديث بروتوكولات الأمن السيبراني وتوعية المسؤولين الذين يحملون تصاريح أمنية بمخاطر العروض الوظيفية المجهولة عبر الإنترنت.

هذا التوتر الاستخباراتي لا يقتصر على الملف الصيني فحسب، بل يتقاطع مع توترات أخرى في المنطقة، خاصة مع إيران، حيث تظل مراقبة تدفق المعلومات والتحركات المالية عبر الحدود أولوية قصوى للأمن القومي الأمريكي. إن تكامل هذه التهديدات، من تجسس رقمي صيني إلى صراعات جيوسياسية مع إيران، يضع الولايات المتحدة أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في حماية أسرارها الداخلية من الاختراق الرقمي، وفي الوقت ذاته إدارة صراعاتها الخارجية بقوة وحذر لضمان استقرار مصالحها الاستراتيجية في العالم





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