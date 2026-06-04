السفير الفلسطيني يدعو ترمب لوقف ضم إسرائيل للأراضي والمجموعة العربية تؤكد التصعيد

دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة لوقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بمشاركة المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مع تطورات أخرى حول يونيفيل وليبيا وإيران وألمانيا.

دعا السفير ال فلسطين ي لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة المجموعة العربية في المنظمة الأممية و منظمة التعاون الإسلامي ، الولايات المتحدة إلى وقف ضم إسرائيل للأراضي ال فلسطين ية.

وقال منصور للصحفيين إن الرئيس دونالد ترمب قادر ولديه الأدوات اللازمة لوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حتى لا تبقى المنطقة بأسرها في حالة اضطراب، وللتحرك نحو السلام والعدالة. وأضاف أن ترمب قال لنتانياهو مؤخرا أن يكف عن هذا العبث في لبنان وأن يكف عن هذا الجنون، مؤكدا أنه لا يحق لإسرائيل ضم الأرض. وانضمت المجموعة العربية في الأمم المتحدة إلى السفير في التعبير عن القلق البالغ والتضامن الإقليمي ضد التصعيد السريع للاستيطان الإسرائيلي والعنف ضد الفلسطينيين.

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل نيابة عن المجموعة العربية إن إسرائيل تواصل تنفيذ سياسات تعد بمثابة ضم متسارع وتفكيك ممنهج للحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ليست حوادث معزولة بل هي جزء من استراتيجية منسقة لترسيخ سيطرة دائمة على الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض، والقضاء على إمكانية استقلال دولة فلسطين كدولة ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة الأراضي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأيد آخرون من منظمة التعاون الإسلامي المطالبة بوقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية حيث يستمر التوسع الاستيطاني، وفي غزة حيث سيطر الجيش الإسرائيلي على نصفها على الأقل.

ودعت فكرية أصلي غوفين، نائبة السفير التركي، باسم المنظمة، مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف جميع أنشطة الضم والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري وغيرها من الممارسات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة وفقا للقانون الدولي. وفي سياق متصل، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل جندي صربي في قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان يونيفيل، مطالبا بمحاسبة المسؤولين.

وارتفع عدد عناصر يونيفيل الذين قتلوا منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من مارس إلى سبعة. كما شهدت ليبيا احتجاجات أمام مقر البعثة الأممية، حيث اقتحم ليبيون أغلبهم من فئة الشباب الأسوار الخارجية للمقر تزامنا مع احتجاجات أخرى أمام مقر مفوضية اللاجئين وإغلاقه بسواتر رملية، رافعين بطاقات حمراء وهاتفين لا لا للتوطين ليبيا لليبيين رفضا لتوطين المهاجرين.

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء عدم تمكن مفتشيها من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، ودعت طهران إلى التعاون بشكل بناء. وفي شأن آخر، أعلنت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك إخفاق ألمانيا في الجولة الأولى من التصويت في الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي





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