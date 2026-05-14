السودان في مهب الريح: رؤية سياسية شاملة لإنهاء الحرب ومواجهة مخاطر التقسيم

تحليل مفصل لرؤية الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني حول استحالة الحسم العسكري في السودان، ودور الحركة الإسلامية في تأجيج الصراع، ومساعي القوى المدنية لبناء تحالف وطني ينهي معاناة الشعب السوداني.

مع اقتراب الصراع الدامي في السودان من دخول عامه الرابع، تبرز الحاجة الماسة إلى تشخيص دقيق وواقعي للمشهد بعيداً عن الوعود الزائفة والبروباغندا العسكرية. وفي هذا السياق، قدم شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السودان ي، رؤية تحليلية قاطعة تؤكد أن الطريق إلى الاستقرار لا يمر عبر فوهات البنادق، مشدداً على أن الحل العسكري بات مستحيلاً ومجرد وهم يطيل أمد المعاناة.

وقد أشار عثمان إلى أن الواقع الميداني المرير قد كشف زيف الادعاءات التي روج لها طرفا النزاع في بداية الحرب حول إمكانية حسم المعركة في غضون أيام أو أسابيع قليلة. إن الحقيقة الماثلة على الأرض تؤكد أن البلاد تغرق في كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، حيث يتوزع نحو ثمانية عشر مليون نازح بين ولايات السودان المختلفة، بينما يواجه أكثر من عشرين مليون شخص خطر الجوع والمجاعة الحقيقية، وهو ما يجعل الخسائر البشرية والمادية تفوق كل التقديرات الممكنة.

وأوضح عثمان أن القوى المتحاربة، رغم خطابها التصعيدي، تدرك في قرارة نفسها أن الحسم العسكري غير ممكن، لكنها تبحث في الوقت الراهن عن صيغة للخروج تحفظ مصالحها، مما يجعل التدخل المدني ضرورة قصوى لضمان عدم هيمنة السلاح على مستقبل الدولة. وفيما يتعلق بجذور الأزمة ومحركاتها الخفية، وجه عثمان اتهامات مباشرة وقاسية للحركة الإسلامية السودانية، محملاً إياها المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن دوامة العنف التي تعصف بالبلاد.

وأشار إلى أن تجربة الإخوان المسلمين في السودان كانت فريدة من نوعها من حيث الاستحواذ على السلطة، مستذكراً انقلاب عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين الذي أغلق كافة أبواب السلام أمام إنهاء الحرب الأهلية مع الجنوب، وهو المسار الذي أدى في نهاية المطاف إلى انفصال الجنوب السوداني. ويرى عثمان أن الحركة الإسلامية تعيد إنتاج ذات النهج اليوم عبر محاولة عرقلة أي توافق أو تفاوض حقيقي بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مدفوعة برغبة محمومة في العودة إلى سدة الحكم.

والأخطر من ذلك، هو ما كشف عنه عثمان بشأن وجود مخططات تسعى من خلالها الحركة الإسلامية إلى تقسيم السودان، مستخدمة خطاباً تحريضياً يعتمد على التفرقة القبلية والجغرافية، عبر الترويج لفكرة أن سكان إقليم دارفور يختلفون في طبيعتهم وتوجهاتهم عن سكان الشمال، وهو استنساخ حرفي للذرائع التي سبقت انفصال الجنوب. وحذر من محاولات تقسيم البلاد وفق صيغ جغرافية مثل تقسيم البحر والنهر، داعياً المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى ضرورة تجريم هذه الحركة وحظر أنشطتها أسوة بالخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية.

أما على صعيد الحلول والمبادرات الدبلوماسية، فقد أشاد عثمان بمخرجات مؤتمر برلين، معتبراً إياه نقطة تحول جوهرية في المسار الدبلوماسي الدولي، خاصة بعدما فشلت مؤتمرات سابقة في لندن وباريس في الوصول إلى توافقات ملموسة. لقد نجح مؤتمر برلين في خلق إجماع واسع ضم الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، متبنياً مبدأين أساسيين هما: عدم السماح للمكونات العسكرية بالسيطرة على العملية السياسية، وضرورة أن يتولى المدنيون وممثلو المجتمع المدني قيادة مرحلة الانتقال وما بعد الحرب.

وبالتوازي مع هذا الحراك الدولي، كشف عثمان عن تحركات عملية تقودها القوى المدنية السودانية لصياغة رؤية سياسية مشتركة ومستقلة عن الأطراف المسلحة، تضم تحالفات متنوعة مثل تحالف الصمود والمؤتمر الشعبي وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، بالإضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي وقوى أخرى كانت قد دعمت الحرب ثم تراجعت. وتهدف هذه الجهود إلى إطلاق حوار سياسي شامل في شهر يونيو المقبل، بالتنسيق مع الآلية الخماسية في أديس أبابا، لتحديد ملامح المستقبل السوداني بعيداً عن التدخلات العسكرية.

واختتم عثمان حديثه بوصف مؤلم لحال المواطن السوداني الذي أصبح رهينة في يد المجموعات المسلحة، حيث يعاني من القمع الممنهج والتعذيب والمحاكمات الجائرة، مؤكداً أن أي تغيير حقيقي لن يحدث إلا بإزاحة السلاح تماماً من معادلة السياسة السودانية لضمان استعادة الدولة لمؤسساتها المدنية





السودان الحرب السودانية القوى المدنية الحركة الإسلامية السلام في السودان

