السودان: تصعيد في القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية.. والجزائر تدين الروائي كمال داود

مقتل 11 شخصاً في ضربة بطائرة مسيّرة في السودان وتصاعد الجدل حول إدانة الروائي كمال داود في الجزائر بتهمة انتهاك الخصوصية.

تشهد السودان تصعيداً خطيراً في الأحداث العسكرية والإنسانية، حيث سقط 11 قتيلاً في ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت مدينة ربك بولاية النيل الأبيض، وفقاً لمصادر طبية وأمنية.

واستهدفت الضربة القوات المشتركة، وهي تحالف فصائل مسلحة تدعم الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع. كما أفادت تقارير بإصابة 15 شخصاً في قصف مماثل استهدف مخيماً للنازحين في زالنجي بإقليم دارفور، فيما أكدت منظمة حقوقية مقتل 6 آخرين. وفي الخرطوم، تم استخراج 85 جثة من أحياء جبرة، تمهيداً لإعادة دفنها. وتواجه قافلات المساعدات التابعة للأمم المتحدة هجمات بطائرات مسيّرة في شمال دارفور، مما يعيق وصول المساعدات للمحتاجين.

بالتزامن مع ذلك، يشهد السودان تفشياً لحمى الضنك في ظل انهيار النظام الصحي. على صعيد آخر، يواجه الروائي الجزائري الفرنسي كمال داود أزمة قانونية في الجزائر، حيث أُدين غيابياً بالسجن ثلاث سنوات بتهمة انتهاك خصوصية امرأة تدعى سعادة عربان، والتي زعمت أن روايته الحائزة على جائزة غونكور «حوريات» سردت قصتها دون علمها. يصف داود القضية بأنها «ملاحقة سياسية» و«محاولة لترهيبه»، بينما يؤكد مسؤول قضائي جزائري أنها قضية قانونية صرفة بدأت بشكوى مباشرة من المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب.

ويشير المسؤول إلى أن داود لم يمتثل للاستدعاءات المتكررة، وأن الحكم الغيابي صدر وفقاً للإجراءات القانونية. ويؤكد أن باب المعارضة لا يزال مفتوحاً أمامه. تثير قضية كمال داود جدلاً واسعاً في الجزائر وفرنسا، حيث يرى البعض أنها محاولة لتقييد حرية التعبير وإسكات الأصوات الأدبية التي تتناول قضايا حساسة مثل «العشرية السوداء». بينما يرى آخرون أن الإبداع لا يمنح الحق في استغلال خصوصية الآخرين أو إعادة فتح جراح الماضي دون موافقتهم.

وتستند الإدانة إلى قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي يجرّم الكتابة والتصريح في أي شأن يخص «جراح المأساة الوطنية». وتتضمن رواية «حوريات» تفاصيل حول تعرض امرأة لمحاولة ذبح على يد إسلاميين متشددين، وهو ما يعتبره البعض استغلالاً لقصة حقيقية دون احترام للضحية. وتأتي هذه الأحداث في ظل أوضاع إنسانية وأمنية صعبة يشهدها السودان والجزائر





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السودان الجزائر حرب أزمة إنسانية كمال داود رواية حوريات قانون السلم والمصالحة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تلفاز11 تحتفل بعامها الحادي عشر بتصوير فيلمها الحادي عشر في 11/11تلفاز11 تحتفل بعامها الحادي عشر بتصوير فيلمها الحادي عشر في 11/11 السينما

Read more »

(11 / 11).. غباء التنظيم ووعي الشعبحمود أبوطالب HamoodAbutalib يكتب: (11 / 11).. غباء التنظيم ووعي الشعب مقالات_عكاظ ان_تكون_اولا

Read more »

تعرّف على أهم الميزات التي يحملها تحديث Windows 11 المنتظرأصدرت مايكروسوفت أفضل ميزاتها للمختبرين في القناة التجريبية Beta Channel، إذ أصبح تحديث 2023 من نظام التشغيل ويندوز 11 المسمى Windows 11 23H2 المرتقب قاب قوسين أو أدنى من الصدور.

Read more »

الوزراء: تعديل نظام شركات التمويل.. وتحمل ضرائب المواشيأقر مجلس الوزراء تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، وتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية اعتباراً من تاريخ 11 / 11 / 1445هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1445هـ.

Read more »

السعودية تحتفي غدًا بيوم العلم اعتزازًا بقيمه الوطنيةتحتفي المملكة العربية السعودية غدًا الثلاثاء 11 رمضان 1446هـ الموافق 11 مارس 2025 م, بـ 'يوم العلم'، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله -، العلم بدلالاته...

Read more »

تتويج أبطال ماسية السيداتاختتمت بطولة المملكة للمبارزة الجولة الماسية للسيدات، تحت 11 و17 عاما، وتوج في منافسات تحت 11 عاما لاعبة النور كوثر الأبيض بالميدالية الذهبية في الابيه، ونالت لاعبة النهضة دانة العميري...

Read more »