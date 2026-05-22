السويداء: الهجري يشد عصب مؤيديه في أوضاع تململ

منشورة في السويداء توديع صفوف مؤيدي الشيخ حكمت الهجري، رئيس طائفة الموحدين الدروز، وسط حديث عن حالة تذمر وتململ، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية وعدم قدوم الدعم الإسرائيلي الموعود.

السويداء: الهجري يشد عصب مؤيديه... وسط حديث عن حالة تململ تحدثت مصادر محلية في محافظة السويداء، جنوب سوريا، عن حالة من «تذمر وتململ» في أوساط مؤيدي رئيس طائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، عازية ذلك إلى أسباب عدة، من بينها تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية في المحافظة، وانقطاع الدعم الذي كانت إسرائيل تقدمه لمناطق نفوذه.

وجاءت معلومات هذه المصادر غداة إصدار الهجري بياناً وُصف بأنه لـ«شد عصب» مؤيديه، في ظل حالة التذمر من الأوضاع في السويداء. المصادر المحلية في مدينة السويداء، وهي مصادر معارضة للهجري، أكدت أن «هناك حالة تململ وتذمر داخل السويداء، ولا سيما مناصري سياسات الهجري»، وذلك بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية وعدم التقدم خطوة واحدة في المشروع الذي يسعى لتحقيقه في إقامة (دولة باشان النموذجية)، بحسب تعبيره.

من ضمن الأسباب الأخرى للتململ حالة «الجمود» في أزمة السويداء، على صعيد العلاقة بين الحكومة السورية والسلطة التي يمثلها الهجري وما يُعرف بـ«الحرس الوطني» التابع له، في السويداء. كما يُضاف إلى ذلك «انقطاع الدعم المقدم من إسرائيل» و«القضية التي يعرفها بـ«الحرس الوطني»». أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر ما يسمى «الحرس الوطني» لم يحصلوا على المائة دولار الشهرية منذ أكثر من 3 أشهر، كما توقف إسرائيل عن دعم المستشفيات الموجودة في نتائج سيطرة الهجري.





