تشدد نائبة الأمين العام ل حلف شمال الأطلسي (الناتو) رادميلا شيكيرينسكا على ضرورة بقاء الحلف يقظا تجاه روسيا ، مشيرة إلى أن السلوك الروسي المتهور يشكل خطرا على الجميع.

وقالت شيكيرينسكا إن الهجمات الروسية على أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر على أمن الحلف، وأضافت أن التهديد الذي تشكله روسيا على حلفنا لن يختفي حتى لو انتهت الحرب في أوكرانيا. وأشار شيكيرينسكا إلى أن قمة أنقرة ستركز على تحويل الموارد المالية إلى قدرات قتالية جاهزة للحرب، وتوسيع الصناعات الدفاعية بشكل كبير، ومواصلة الدعم القوي لأوكرانيا. وذكرت أن التوقعات والرسالة المتعلقة بقمة أنقرة واضحة، وقالت إنها يجب علينا الآن تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية.

