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السعودية تُطلق مشروع تمكين رقمي للمعلمين اليمنيين بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز

تعليم News

السعودية تُطلق مشروع تمكين رقمي للمعلمين اليمنيين بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز
تمكين رقميالتعليم اليمنيالذكاء الاصطناعي
📆6/9/2026 3:32 PM
📰al_jazirah
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برنامج التنمية والإعمار اليمني يوقع اتفاقية مع مركز "المبدعون" لتدريب 500 معلم في عدن وحضرموت والمهرة وسقطرى على أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، في خطوة تدعم التحول الرقمي للقطاع التعليمي.

أبرم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية تعاون مع مركز "المبدعون" للدراسات والتدريب في جامعة الملك عبدالعزيز، لتفعيل مشروع "التمكين الرقمي للمعلم اليمني". يهدف المشروع إلى رفع مهارات 500 معلمة ومعلم في أربع محافظات يمنية هي عدن وحضرموت والمهرة وسقطرى، من خلال توفير تدريب شامل في مجال التقنيات الرقمية الحديثة وتعزيز الكفاءات المهنية.

حضر مراسم التوقيع المشرف العام للبرنامج السعودي، السفير محمد بن سعيد آل جابر، ممثلاً للجهة، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمركز المبدعين الدكتور عصام بن حسن كوثر. كما شاركت في اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية الدكتورة أفراح الزوبة، ووكيل وزارة التربية والتعليم للتدريب والتأهيل الدكتور زيد قحطان عبر الاتصال المرئي

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تمكين رقمي التعليم اليمني الذكاء الاصطناعي التدريب المهني التعاون السعودي

 

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