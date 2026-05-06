السعودية وإيران تناقشان التطورات الإقليمية ووقف التصعيد في الخليج

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقوف المملكة إلى جانب الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. وشدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة التهدئة ودعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي يحمي المنطقة من المزيد من التوتر.

أجرى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، حيث بحثا آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وتناول الاتصال عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التواصل المستمر بين الجانبين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل معها بما يسهم في دعم الاستقرار. من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم، أرفيند كريشنا، أن السعودية تجاوزت مرحلة البنية التحتية ودخلت مرحلة يُقاس فيها الذكاء الاصطناعي بالتنفيذ والأثر التشغيلي.

وفي سياق متصل، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وقوف السعودية إلى جانب الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها، معرباً عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت الأراضي الإماراتية. كما أدانت دول خليجية بشدة الاعتداءات الإيرانية، وعدتها تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وجدد المجلس تضامنه الكامل والراسخ مع أبوظبي، ووقوفه صفاً واحداً معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وصون سيادتها، والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، تعاملها مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وذلك عقب تعاملها قبل 24 ساعة مع 12 صاروخاً باليستياً و3 صواريخ جوّالة و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، وأسفر هجوم بطائرة مسيّرة من إيران استهدف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، عن إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية بإصابات متوسطة.

وفي الوقت نفسه، شدّد مجلس الوزراء السعودي لدى متابعته التطورات الإقليمية الراهنة على ضرورة التهدئة ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية؛ للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، مُجدِّداً التأكيد على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية كما كانت قبل 28 فبراير (شباط) الماضي، وضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود. جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، حيث أطلع المجلس على مضامين الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، من رؤساء زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، ورواندا بول كاغامي، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكيتشي.

كما أحاط ولي العهد السعودي المجلس بفحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وما جرى خلاله من إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات، والتأكيد على الوقوف إلى جانبها في دفاعها عن أمنها واستقرارها. وتناول مجلس الوزراء نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن الحرص على مواصلة التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم أوجه التنسيق في مختلف المجالات وحيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يسهم في تعزيز آليات الاستجابة الجماعية والتعامل مع التحديات العالمية.

وفي سياق آخر، عبّرت وكالة الأونروا عن شكرها وامتنانها للسعودية على دعمها المتواصل والثابت لها؛ لتمكينها من تنفيذ برامجها المختلفة لخدمة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين





