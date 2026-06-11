السعودية تعمق تعاونها الدولي في مجالات السياحة والتعدين عبر شراكات استراتيجية مع فرنسا وإندونيسيا وكازاخستان

تفاصيل الاتفاقيات والمذكرات التي وقعتها المملكة العربية السعودية لتعزيز التنمية السياحية وتطوير قطاع الثروة المعدنية بالتعاون مع شركاء دوليين من فرنسا وإندونيسيا وكازاخستان.

تواصل المملكة العربية السعودية في إطار رؤيتها الطموحة 2030 تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية وسياحية عالمية من خلال توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحركات دبلوماسية واقتصادية مكثفة شملت توقيع اتفاقيات هامة في قطاعي السياحة و التعدين مع كل من فرنسا وإندونيسيا وكازاخستان.

تأتي هذه الخطوات لتعكس رغبة المملكة في تنويع مصادر دخلها القومي وتحويل قطاع السياحة إلى رافد أساسي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية الكامنة في باطن الأرض من خلال التعاون التقني والاستثماري مع الدول الرائدة في هذه المجالات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو المستدام في مختلف المناطق. وفيما يخص التعاون مع الجمهورية الفرنسية، فقد شهدت مدينة طليطلة الإسبانية، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، لقاءً رفيع المستوى جمع وفد المملكة برئاسة وزير السياحة أحمد الخطيب ووفد فرنسا برئاسة وزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرفية والسياحة سيرج بابان.

وقد توج هذا اللقاء بتوقيع برنامج عمل مشترك يهدف إلى تحويل الرؤى المشتركة إلى مبادرات عملية ملموسة. ويركز هذا البرنامج على عدة ركائز أساسية، أهمها تنمية الكوادر البشرية في القطاع السياحي عبر تبادل الخبرات في التدريب والتخطيط الاستراتيجي، وتعزيز جاذبية الاستثمارات السياحية من خلال تسهيل الشراكات بين الجهات المعنية في البلدين.

كما يولي البرنامج أهمية كبرى للسياحة المستدامة وإدارة التدفقات السياحية بشكل يحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى دمج الابتكار والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات السياحية وتسويق الوجهات، مستفيدين في ذلك من خبرة فرنسا التي تعد الوجهة السياحية الأولى عالمياً باستقبالها أكثر من مائة مليون سائح في عام 2024. أما على صعيد التعاون مع إندونيسيا، فقد عقد وزير السياحة السعودي اجتماعاً مع نظيرته الإندونيسية ويديانتي بوتري وردانة لبحث سبل تسهيل حركة السياح بين البلدين، انطلاقاً من الروابط الثقافية والدينية العميقة التي تجمعهما.

وقد ركز النقاش على كيفية زيادة أعداد الزوار الإندونيسيين القادمين إلى المملكة، ليس فقط لأغراض الزيارات الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بل وأيضاً لأغراض الترفيه واستكشاف الوجهات السياحية المتنوعة في كافة أنحاء المملكة. وفي خطوة عملية لتعزيز هذا التوجه، اقترحت إندونيسيا إنشاء مراكز للضيافة العربية في كلية لومبوك للسياحة، تهدف إلى تدريب القوى العاملة الإندونيسية على تقديم خدمات ضيافة تتماشى مع تطلعات وثقافة السياح العرب، مما يضمن تجربة زائر متميزة ويسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياحية بين البلدين كأعضاء فاعلين في منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وفي سياق متصل بتطوير القطاع الصناعي، أبرم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزير الصناعة والبناء في كازاخستان يرسايين ناغاسبايي. تهدف هذه المذكرة إلى بناء تعاون وثيق في قطاع التعدين والثروة المعدنية، من خلال تبادل المعارف والخبرات في مجالات الاستكشاف التعديني واستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال. كما تسعى الاتفاقية إلى تحفيز الاستثمارات المشتركة وتشجيع الشركات السعودية والكازاخستانية على الدخول في شراكات استراتيجية تهدف إلى تطوير سلاسل القيمة في قطاع التعدين.

ويعكس هذا التعاون مع كازاخستان إدراك المملكة لأهمية التكامل مع الدول التي تمتلك خبرات وموارد معدنية واسعة، مما يدعم استراتيجية المملكة في جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، ويؤكد التزام المملكة ببناء جسور تعاون اقتصادية عابرة للقارات تحقق المصالح المتبادلة وتدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي





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