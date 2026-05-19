السعودية تعزز تنسيقها الدبلوماسي والأمني لمواجهة التحديات الإقليمية وضمان سلامة الحجيج

تقرير مفصل يتناول التحركات الدبلوماسية السعودية مع الكويت ومصر، والردود الدولية على الهجمات بالمسيرات من الأجواء العراقية، بالإضافة إلى الاستعدادات الأمنية والتقنية المتقدمة لتأمين موسم الحج.

شهدت الساحة الدبلوماسية السعودية في الآونة الأخيرة نشاطاً مكثفاً يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الإقليمي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المصيرية التي تؤثر على استقرار المنطقة.

وفي هذا السياق، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، حيث تركز النقاش حول التطورات المتسارعة في المنطقة والبحث في سبل التنسيق والتشاور المشترك. وقد عكس هذا الاتصال عمق العلاقات الأخوية بين الرياض والكويت، والحرص المتبادل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات الراهنة.

ولم يقتصر هذا الحراك على المستوى الخليجي فحسب، بل امتد ليشمل التنسيق مع القوى الإقليمية الأخرى، حيث بحث الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مما يؤكد دور المملكة الريادي في قيادة مساعي التهدئة وبناء جسور التواصل الدبلوماسي لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوترات. وعلى الصعيد الأمني، واجهت المملكة العربية السعودية محاولات اعتداء غادرة تمثلت في إطلاق طائرات مسيّرة من الأجواء العراقية، وهي الهجمات التي تمكنت وزارة الدفاع السعودية من التصدي لها بكفاءة عالية عبر اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة، مع التأكيد على احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.

وقد أثارت هذه الحادثة موجة واسعة من الإدانات على المستويين العربي والإسلامي، حيث عبر مجلس التعاون الخليجي عن تضامنه الكامل، مشدداً على أن أمن المملكة يمثل ركيزة أساسية لأمن جميع دول الخليج، ومحذراً من أي نهج تصعيدي يهدد سلامة المنشآت الحيوية والبنية التحتية. كما توالت بيانات التنديد من قطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان ومصر والأردن، بالإضافة إلى رابطة العالم الإسلامي والبرلمان العربي، الذين وصفوا هذه الهجمات بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها.

ومن جانبه، أعرب العراق عن قلقه البالغ تجاه هذه التطورات، مؤكداً رفضه القاطع لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة، ومشيراً إلى بدء تحقيقات رسمية للوقوف على ملابسات الحادثة. وفي إطار التزام المملكة بخدمة ضيوف الرحمن، انطلقت فعاليات منتدى الصحة والأمن في الحج، والذي شهد جلسات حوارية رفيعة المستوى شاركت فيها قيادات أمنية بارزة لاستعراض الجاهزية الميدانية لضمان رحلة إيمانية آمنة وميسرة للحجاج. وأكد المشاركون في المنتدى أن سلامة ضيوف الرحمن تمثل خطاً أحمر وأولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

وفي هذا الصدد، استعرض اللواء الدكتور حمود الفرج، مدير عام الدفاع المدني، الخطط التشغيلية المتكاملة لإدارة المخاطر وتعزيز السلامة الوقائية، مشيراً إلى الاعتماد الكبير على التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر، مما يساهم في سرعة الاستجابة للطوارئ. من جهة أخرى، تناول اللواء الدكتور صالح المربع، المدير العام للجوازات، الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات دخول وخروج الحجاج عبر المنافذ الدولية، مؤكداً تسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية لضمان دقة الإجراءات وسرعة الإنجاز، بما يضمن راحة الحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، وهو ما يعكس التكامل المؤسسي في الدولة السعودية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما





