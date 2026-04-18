السعودية تتبوأ الريادة عالمياً في تمكين المرأة بمجال الذكاء الاصطناعي

تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026 الصادر عن جامعة ستانفورد يبرز تقدم المملكة العربية السعودية، حيث تتصدر عالمياً تمثيل المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع نسبة 32.3%، متجاوزةً دولاً رائدة. يعود هذا الإنجاز إلى رؤية 2030، وبيئة العمل الداعمة، والإصلاحات المجتمعية الشاملة.

يبرز تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026، الصادر عن جامعة ستانفورد، المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية في مختلف مؤشرات الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء بشكل خاص على تمثيل المرأة المتميز في هذا القطاع. فقد بلغت نسبة النساء بين مخترعي ومؤلفي تطبيقات الذكاء الاصطناعي 32.3%، متجاوزةً بذلك دولاً عالمية رائدة مثل أستراليا وكندا. ويعود هذا الإنجاز إلى ثلاثة عوامل رئيسية مترابطة: التحول الاستراتيجي الذي أحدثته رؤية السعودية 2030، والبيئة الداعمة التي أتاحت للنساء ترسيخ مكانتهن كرائدات منذ البداية في هذا المجال الناشئ، بالإضافة إلى إصلاحات أوسع نطاقاً لتمكين المرأة السعودية في مختلف جوانب الحياة.

كانت رؤية 2030، التي انطلقت في عام 2016، بمثابة نقطة تحول محورية، حيث وضعت هدفاً طموحاً لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 30%. ولم يقتصر الأمر على تحقيق هذا الهدف فحسب، بل تجاوزه، فبحلول عام 2025، ارتفعت نسبة المشاركة النسائية إلى أكثر من 36%. وقد حفز هذا التحول إصلاحات شاملة ومتوازية، شملت رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وتعديلات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية مكّنت النساء من إدارة شؤون أسرهن، وأعمالهن، والسفر بشكل مستقل. إلى جانب ذلك، تضمنت الإصلاحات توسيع الفرص في أماكن العمل، مما أزال قيوداً طويلة الأمد كانت تعيق تقدم المرأة.

برز قطاع التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، كأول بيئة عمل مرنة توفر فرصاً هجينة أو عن بعد للعديد من السعوديات خلال سنوات التحول. وباعتباره مجالاً جديداً نسبياً في المملكة، افتقر قطاع الذكاء الاصطناعي إلى التسلسل الهرمي المتجذر الذي يميز القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز والبناء، مما أتاح للمرأة فرصة تأسيس مكانتها كرائدة منذ البداية. بالتوازي مع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، مثل سن قوانين لمكافحة التحرش والسماح بإدارة الأعمال بشكل مستقل، فتح هذا المجال أمام شريحة واسعة من النساء ذوات التعليم العالي للدخول والانخراط بفاعلية في سوق العمل التكنولوجي.

ولم تقتصر جهود المملكة على الإصلاحات الهيكلية، بل دعمت الدولة هذا التحول ببرامج ومبادرات موجهة خصيصاً لتوسيع مشاركة المرأة في مجالات التكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي. فقد أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مبادرات تدريبية واسعة النطاق، أبرزها مبادرة «إليفيت» التي استهدفت تدريب 25 ألف امرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وقد شهد العام الذي سبق 2025 تدريب أكثر من 666 ألف امرأة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أسهم في بناء قاعدة واسعة من المهارات وتعزيز القدرات في مختلف القطاعات المهنية. ومن الجدير بالذكر أن النساء السعوديات أظهرن تركيزاً ملحوظاً في بعض القطاعات الفرعية الأكثر تقدماً وأهمية في الذكاء الاصطناعي. تحتل المملكة حالياً المرتبة الأولى عالمياً في مجالات أمن الذكاء الاصطناعي، والخصوصية، والتشفير، حيث يعمل 15% من مخترعي الذكاء الاصطناعي السعوديين في هذه المجالات، وهي نسبة غير مسبوقة عالمياً. وتساهم النساء بنسبة كبيرة في هذا الإنتاج المتقدم، وتتصدرن براءات الاختراع والأبحاث في هذه المجالات الحيوية، مما يؤكد الدور الريادي للمرأة السعودية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي على الصعيدين المحلي والدولي.





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الذكاء الاصطناعي، تمكين المرأة، رؤية 2030، السعودي

United States Latest News, United States Headlines

