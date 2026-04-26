السعودية تزيد صادرات النفط عبر البحر الأحمر لتعويض اضطرابات مضيق هرمز

شهدت صادرات النفط الخام السعودية عبر موانئ البحر الأحمر، وعلى رأسها ميناء ينبع، زيادة كبيرة في محاولة لتعويض تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتستهدف المملكة الوصول إلى طاقة تصديرية كاملة عبر خط الأنابيب شرق-غرب.

شهدت المملكة العربية السعودية تطورات هامة في قطاع النفط ، حيث سجلت زيادة ملحوظة في صادرات النفط الخام عبر موانئها الواقعة على البحر الأحمر . تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية مدروسة تهدف إلى تخفيف الأثر الناتج عن التحديات التي تواجه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ، وضمان استمرار تدفق إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.

ورغم هذه الزيادة الكبيرة، لا تزال التدفقات الحالية أقل من المستويات التي تطمح إليها المملكة لتحقيق كامل الاستفادة من هذه المسارات البديلة. أظهرت البيانات الحديثة، التي نشرها موقع العربية. نت، ارتفاعاً كبيراً في حجم النفط المصدر من ميناء ينبع الحيوي. فقد بلغ متوسط الصادرات اليومية من هذا الميناء حوالي 4 ملايين برميل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أبريل الحالي.

يمثل هذا الرقم زيادة هائلة تقدر بخمسة أضعاف مقارنة بمستويات الصادرات التي كانت تسجل قبل تصاعد التوترات في منطقة مضيق هرمز. هذا التحول الاستراتيجي يعكس قدرة المملكة على التكيف السريع مع الظروف المتغيرة، واستغلال مواردها وبنيتها التحتية لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية. ويعتبر ميناء ينبع حالياً أحد أهم البدائل اللوجستية لنقل النفط، خاصةً مع الاعتماد المتزايد على خط الأنابيب الاستراتيجي «شرق-غرب».

يمتد هذا الخط على مسافة 1200 كيلومتر، ويتمتع بطاقة قصوى تبلغ 7 ملايين برميل يومياً، مما يجعله شرياناً حيوياً لضمان استمرار تدفق النفط السعودي إلى الأسواق العالمية. تقوم شركة أرامكو السعودية بدور محوري في هذه العملية، حيث تضخ كميات كبيرة من النفط الخام عبر خط الأنابيب «شرق-غرب» إلى ميناء ينبع. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على استمرارية الإمدادات وتعويض الانقطاعات التي سببها الصراع الدائر في منطقة مضيق هرمز.

وقد أكدت أرامكو في العاشر من مارس الماضي قدرتها على ضخ ما يصل إلى 7 ملايين برميل يومياً عبر هذا الخط، مع تخصيص حوالي 5 ملايين برميل يومياً للتصدير، وتلبية احتياجات المصافي المحلية بالباقي. يُعد خط الأنابيب «شرق-غرب» بمثابة حل لوجستي فعال، حيث يتيح نقل ما يصل إلى 7 ملايين برميل يومياً من النفط الخام إلى ميناء ينبع. وتشير التقديرات الحالية إلى أن الصادرات الفعلية تبلغ حوالي 4.5 مليون برميل يومياً، وتعتمد على توافر ناقلات النفط ومرافق الإرساء في الميناء.

ومن ميناء ينبع، تنطلق الشحنات النفطية في اتجاهات مختلفة، حيث تتجه إلى أوروبا عبر قناة السويس، أو جنوباً عبر مضيق باب المندب للوصول إلى الأسواق الآسيوية. هذا التنوع في المسارات يساهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية، ويقلل من الاعتماد على نقطة عبور واحدة. تؤكد هذه التطورات على الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في سوق النفط العالمي، وقدرتها على الاستجابة للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية، وضمان استقرار إمدادات الطاقة للعالم





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines