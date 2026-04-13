السعودية تخصص مناطق ترفيهية تفاعلية للجماهير في دوري أبطال آسيا

قامت اللجنة المحلية المنظمة ل كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية بتخصيص مناطق ترفيهية تفاعلية للجماهير في محيط الملعبين اللذين سيستضيفان مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 – 2026.

تهدف هذه المبادرة إلى إثراء تجربة الجماهير وتوفير أجواء احتفالية ممتعة قبل وبعد المباريات، مما يعزز من قيمة الحدث الرياضي ويجذب المزيد من المشجعين من مختلف الفئات العمرية والخلفيات. تشمل المناطق الترفيهية في كل من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تلبي اهتمامات الجماهير المختلفة، بدءًا من الألعاب التفاعلية وصولًا إلى مساحات الجلوس والاستراحة، مع تخصيص مناطق للأنشطة الرياضية والترفيهية.

يتميز تصميم هذه المناطق بالمرونة لتلبية احتياجات الجماهير المختلفة، مع التركيز على توفير بيئة آمنة ومريحة للعائلات والمشجعين من جميع أنحاء القارة الآسيوية. كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة وتشجيع المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى إبراز الثقافة السعودية والترحيب بالزوار من مختلف الجنسيات. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية الرياضية في المملكة، وتحسين تجربة المشجعين في جميع المناسبات الرياضية الكبرى.

تشهد هذه المناطق إقبالًا كبيرًا من الجماهير التي توافدت إلى مدينة جدة لمتابعة مباريات البطولة، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذه المناطق في تعزيز تجربة الحضور. توفر مناطق المشجعين بيئة مثالية تجمع بين الترفيه والتشجيع الرياضي، مما يخلق أجواءً حماسية ومبهجة للمشجعين من مختلف الجنسيات والأعمار.

يستفيد المشجعون من مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك الألعاب التفاعلية، والعروض الترفيهية، والمساحات المخصصة للأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات. هذه المناطق ليست مجرد أماكن للانتظار قبل المباريات، بل هي مراكز ترفيهية متكاملة تساهم في خلق تجربة لا تُنسى للجماهير. وتهدف اللجنة المنظمة إلى تحسين هذه المناطق باستمرار، وتوفير المزيد من الخدمات والمرافق لتلبية احتياجات المشجعين بشكل أفضل.

تستضيف مدينة جدة منافسات دور الـ16 لمنطقة الغرب في يومي 13 و14 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة الأندية الآسيوية، ضمن مرحلة تقام بنظام المباراة الواحدة لتحديد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي. يمثل هذا الحدث الرياضي الكبير فرصة مثالية لعشاق كرة القدم في المنطقة للاستمتاع بمشاهدة أفضل الفرق الآسيوية وهي تتنافس على التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة.

تشمل الفعاليات المصاحبة للمباريات العديد من الأنشطة الترويجية، والعروض الترفيهية، والمسابقات، مما يخلق أجواءً احتفالية حماسية في جميع أنحاء المدينة. ويمكن للمشجعين الحصول على تذاكر المشجعين عبر تطبيق “أهلاً” (Ahlan)، وهو المنصة الرقمية الموحدة لتجربة المشجع، الذي يوفر سهولة الوصول إلى الملاعب والمعلومات المتعلقة بالمباريات والفعاليات المصاحبة. يهدف التطبيق إلى تحسين تجربة الحضور وتسهيل عملية شراء التذاكر، بالإضافة إلى توفير معلومات محدثة عن جميع الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالبطولة.





