السعودية تطلق برنامجًا متكاملاً لحماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

أطلقت السعودية برنامجاً وطنياً متكاملاً لحماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحafia، يهدف إلى ضمان أمنهم وسلامتهم وسرية بياناتهم، وترتكز آلية عمل البرنامج على تلقّي الطلبات وفصلها وتصنيف المخاطر وتحديد أنواع الحماية المتاحة التي تشمل الرقابة على الاتصالات والنقل المؤقت وتوفير هويات مؤقتة ووسائل وقائية تقنية، مع مراعاة المصلحة العامة وطبيعة الخطر. كما يضمن البرنامج حقوق المشمولين في الحماية ويوفر آلية للمساعدة القانونية الدولية، ويعزز إجراءات القضاء لحماية الشهود في الجلسات، ويُعد خطوة متقدمة في إطار إصلاح منظومة العدالة وفق رؤية 2030.

أطلقت المملكة العربية السعودية برنامجًا وطنيًا لحماية المبلّغين و الشهود والخبراء والضحايا ، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز العدالة ونزاهة الإجراءات القضائية وضمان أمان مشاركي procedural العدالة. ويهدف البرنامج، المُنشأ وفق حكم المادة الرابعة من نظام حماية المبلّغين و الشهود والخبراء والضحايا ، إلى تحقيق الأمن والسلامة لهذه الفئات وضمان سرية بياناتهم، وهو ما يُعتبر نقلة نوعية في البيئة التشريعية والتنفيذية للعدالة الجنائية في المملكة.

ويرتبط البرنامج تنظيمياً بالنائب العام، وتتشكل إدارته من رئيس ونائب له، وعضوَين من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مما يعكس التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالأمن والتحقيق ومكافحة الفساد. وقد صدرت اللائحة التنفيذية التفصيلية للبرنامج ونشرتها صحيفة أم القرى الرسمية، ودخلت حيز التنفيذ في يوم الجمعة الماضية، وتحتوي على إطار عمل شامل يحدد إجراءات التقديم، وآليات الفحص، وأنواع الحماية الممكنة، والتزامات جميع الأطراف.

وتتولى إدارة البرنامج -وفقاً للائحة- تلقي طلبات توفير الحماية إما مباشرة من المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية أو من يمثلهم قانونياً، أو من خلال الجهات الرقابية أو الضبطية أو التحقيقية أو المحكمة. ويجب أن تشتمل التوصية المرفوعة على جميع البيانات والمعلومات اللازمة، والإجراءات المتخذة، والعوامل المؤثرة، واقتراح نوع الحماية ومدتها. وتلتزم الجهة المتوسطة برفع توصيتها بالقبول أو الرفض إلى الإدارة خلال خمسة أيام من تاريخ استلام الطلب.

وتقوم الإدارة بدراسة الطلب بناءً على مجموعة من العوامل المحددة، منها: المصلحة العامة المترتبة على إجراءات الدعوى الجزائية، وأهمية المعلومات والأدلة التي يقدمها الشخص المطلوب حمايته، وحالته الصحية والاجتماعية والمادية، وامتداد الخطر أو التهديد إلى زوجه أو أقاربه أو غيرهم ممن تربطهم صلة وثيقة، والمعلومات المتوفرة من الطلبات السابقة له، والوسائل المتوفرة لدى الإدارة الأمنية. كما يُمكن للإدارة طلب مقابلة طالب الحماية أو المشمول بها عند الاقتضاء، وإعداد تصنيف مخاطر مفصل يتناسب مع طبيعة التهديد، وإصدار قرارها بالقبول أو الرفض أو الاستمرار بالحماية أو تعديل نوعها.

وتتنوع أنواع الحماية التي يمكن تطبيقها según تقرير الإدارة، مع مراعاة طبيعة الخطر والضرر، وجسامة السلوك الإجرامي، وظروف الشخص. وتشمل هذه الأنواع: إخضاع وسائل اتصال المشمول للرقابة عبر الإدارة الأمنية após الحصول على موافقته المكتوبة، ونقله إذا كان موقوفاً أو مسجوناً إلى مكان آخر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار هوية مؤقتة له بالحماية في أضيق الحدود ولأغراض حماية فقط، ووضع أجهزة تقنية وقائية في مسكنه أو وسيلة تنقله، وتحديد عنوان إقامة آخر له.

كما تُتخذ إجراءات وقائية أخرى لتأمين سلامته الجسدية والنفسية والاجتماعية، بما في ذلك تقديم الدعم الصحي والاجتماعي المناسب، وتوفير السكن المناسب إذا لزم الأمر. وتلتزم الإدارة الأمنية بتقديم تقارير دورية عن المشمولين بالحماية، ومدى التزامهم بوثيقة الحماية المبرمة، والأخطار التي تعرضوا لها، والتوصية باستمرار الحماية أو تعديلها أو إنهائها.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للإدارة تقديم توصية إلى النائب العام بشأن طلبات المساعدة القانونية الواردة من السلطات الأجنبية المختصة حول توفير الحماية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدارة شؤون المشمول وتقديم سبل الحماية، بما في ذلك استعمال الوسائط الإلكترونية. وفي سياق حماية الإجراءات القضائية، طالبت اللائحة المحكمة باتخاذ إجراءات خاصة لسماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه في حالات معينة، منها إذا تبيّن من السجل الجنائي للمتهم أنه سبق له إيذاء شهود أو خبراء، أو أنه يشكّل خطراً على الغير، أو إذا كانت الشهادة أو ما يقدمه الخبراء مرتبطاً بجريمة مشمولة بأحكام النظام وذات صلة بتشكيل عصابي لم يقبض على جميع أطرافه.

كما أكدت اللائحة إلزامية إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي في تلك الحالات، مما يعزز سرية الإجراءات ويحمي المشمولين من أي انتقام محتمل. وتُعد هذه الأحكام استكمالاً لأحكام نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا الذي صدر سابقاً، ويمثل ترجمة عملية للتوجيهات الملكية والاستراتيجيات الوطنية في مجال حماية المصادر البشرية للعدالة ومكافحة الجرائم المنظمة والفاسدة، التي تتطلب في كثير من الأحيان تعاون أفراد معرضين للخطر.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج يهدف إلى إنصاف المشمولين من أي إجراء وظيفي مشار إليه في النظام، ويجيز للإدارة اتخاذ الإجراءات النظامية للرجوع بالتكاليف التي تحملتها الدولة لعلاج أي ضرر أصاب المشمول علي أي شخص. كما تُنشئ الإدارة سجلاً خاصاً بالمشمولين، وتقوم بإعادة تقييم الخطورة دورياً لإجراء التعديلات اللازمة. ويُمكن إنهاء الحماية وفق أحكام النظام، مع إشعار المشمول والجهات ذات العلاقة.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن سلسلة من الإصلاحات القانونية والقضائية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى بناء نظام قضائي عالمي المستوى، وترسيخ قيم الشفافية والعدالة والمساءلة، وتهيئة بيئة آمنة للإبلاغ عن المخالفات، وتعزيز ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة





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