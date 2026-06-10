السعودية تستعرض في الأمم المتحدة جهودها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم

تقرير مفصل حول مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر COSP19 بنيويورك، وتسليط الضوء على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2023، وبرنامج مواءمة، والنجاحات المحققة في زيادة نسب التوظيف والتحول الرقمي الميسر.

أكدت المملكة العربية السعودية ، من خلال مشاركتها الفاعلة في أعمال المؤتمر التاسع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، التزامها الراسخ والمستمر بتعزيز وحماية حقوق هذه الفئة الغالية من المجتمع.

وقد شدد الوفد السعودي على أن المملكة تسعى جاهدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة والمستدامة في كافة مجالات التنمية الوطنية، وذلك عبر بناء منظومة تشريعية ومؤسسية متكاملة تستند في جوهرها إلى المبادئ العالمية التي أقرتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم حياة كريمة يسودها العدل والمساواة. وفي بيان شامل ألقاه زهير الزومان، مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس الوفد السعودي، تم استعراض المكتسبات التي حققتها المملكة في هذا المسار، مؤكداً أن الاتفاقية الدولية لم تعد مجرد التزام خارجي، بل تحولت إلى جزء أصيل من الإطار التشريعي الوطني الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمواطن، ويهدف إلى إزالة كافة العوائق التي قد تحول دون اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع.

وفيما يتعلق بالجانب التشريعي والتنظيمي، أوضح الزومان أن الجهود الوطنية قد توجت بصدور نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2023، وهو نظام يمثل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع حقوق هذه الفئة، حيث جاء منسجماً تماماً مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية. وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 قد لعبت دوراً محورياً في تحويل الرعاية من مجرد تقديم مساعدات اجتماعية إلى تمكين حقيقي وشامل، من خلال إطلاق برامج تأهيلية وتدريبية متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر.

كما تم تعزيز البناء المؤسسي من خلال إنشاء وتفعيل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية الأخرى، ومن بينها هيئة حقوق الإنسان، لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية والتمكين، ومراقبة مدى الالتزام بالحقوق المكفولة لهم في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وعلى صعيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي، سلط البيان الضوء على المبادرات النوعية التي أطلقتها المملكة، وفي مقدمتها برنامج مواءمة الذي يهدف إلى تعزيز قيم العدالة والاندماج الكامل في بيئات العمل.

يعمل هذا البرنامج على قياس مدى التزام المنشآت بتوفير بيئة عمل مهيأة وميسرة، مما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة استقلاليتهم المادية والاجتماعية. وقد انعكست هذه الجهود بشكل ملموس في لغة الأرقام، حيث كشف الزومان عن قفزة نوعية في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ارتفعت من 7.7 في المائة في عام 2016 لتصل إلى 14.7 في المائة بحلول عام 2025، متجاوزة بذلك المستهدف الذي كان محدداً بـ 13.4 في المائة.

هذا الإنجاز الرقمي يعكس الجدية التي تتعامل بها المملكة مع ملف الدمج الاقتصادي، ويؤكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات تنافسية عالية يمكن الاستفادة منها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، تناول الوفد السعودي دور التقنية والتحول الرقمي في تذليل العقبات أمام ذوي الإعاقة. فقد استثمرت المملكة إمكاناتها التقنية الهائلة في تطوير خدمات رقمية ميسرة تتيح الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية على قدم المساواة مع الآخرين.

هذا التوجه نحو الرقمنة الشاملة ساعد في تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقليل اعتمادهم على الآخرين في إنجاز معاملاتهم اليومية، مما عزز من مشاركتهم المجتمعية ودمجهم الرقمي. وأكد الوفد في ختام مشاركته أن المملكة عازمة على المضي قدماً في هذا الطريق، ساعية لبلوغ أفضل المستويات العالمية في حماية الحقوق وتعزيز الحريات، مع التأكيد على أن التمكين ليس مجرد هدف مرحلي، بل هو نهج مستدام يهدف إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص لضمان أن ينال الجميع حقوقهم الكاملة دون تمييز، وبما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع السعودي بكافة أطيافه





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السعودية ذوي الإعاقة رؤية 2030 حقوق الإنسان التمكين الاقتصادي

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