السعودية وروسيا: بدء تطبيق الإعفاء المتبادل من التأشيرات في مايو

يدخل اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين السعودية وروسيا حيز التنفيذ في مايو، بينما تضبط البحرين خلية مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

11 مايو... بدء سريان إعفاء مواطني السعودية و روسيا من تأشيرة الزيارة. سيبدأ تطبيق اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة بين المملكة العربية السعودية و روسيا الاتحادية في الحادي عشر من شهر مايو (أيار) المقبل، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية السعودية . وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن مواطنو البلدين من دخول أراضي كل منهما دون الحاجة إلى تأشيرة، مع إمكانية الإقامة لمدة تصل إلى تسعين (90) يومًا، سواء بشكل متصل أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة.

ويشمل الإعفاء السياحة، وزيارة الأقارب، وزيارة الأعمال والأصدقاء، بينما يستثني التأشيرات الخاصة بالعمل، أو الدراسة، أو الإقامة الدائمة، أو الحج، حيث يتوجب الحصول على التأشيرات المخصصة لهذه الأغراض. من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاقية، التي وُقعت في الرياض في الأول من ديسمبر (كانون الأول) عام 2025، تسمح للمواطنين الروس بدخول الأراضي السعودية والإقامة فيها دون تأشيرة لمدة لا تزيد على 90 يومًا خلال عام واحد، شريطة عدم ممارسة أي نشاط عملي أو تلقي تعليم أو الإقامة الدائمة. وتسري الشروط ذاتها على المواطنين السعوديين الراغبين في زيارة روسيا. في سياق آخر، كشفت البحرين عن ضبط خلية مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية و”الحرس الثوري”. قامت البحرين بضبط خلية متورطة في التخابر مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية وعناصر من الحرس الثوري، بعد ثبوت تلقيهم تكليفات من جهات خارجية لرصد مواقع حيوية داخل المملكة، وجمع معلومات تفصيلية عنها، وإرسالها تمهيداً لاستهدافها، بالإضافة إلى توثيق آثار الهجمات والتخريب عقب وقوعها. هذا بالإضافة إلى تصدي الدفاعات الجوية الخليجية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، مما أسفر عن إصابات وأضرار مادية، مع التأكيد على جاهزية القوات للتعامل مع أي تهديدات. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى نجاح عملية الاعتراض. كما شددت وزارة الدفاع على جاهزية قواتها للتعامل مع مختلف التهديدات، بما يضمن حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها. في غضون ذلك، رصدت القوات المسلحة الكويتية 14 صاروخًا باليستيًا، و2 صاروخ جوال، و46 طائرةً مسيّرةً معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية إلى سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية، مما تسبب في وقوع إصابات بشرية، مشيراً الى مباشرة الجهات المختصة التعامل مع ذلك وفق الإجراءات المعتمدة. وذكر أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع 22 بلاغًا، فيما تعاملت فرق إطفاء الجيش مع 3 بلاغات، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة. وأكد أن منتسبي القوات المسلحة يواصلون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعزيمة وانضباط، مستندين إلى جاهزية عالية وخبرة ميدانية، بما يعزز أمن البلاد ويحفظ استقرارها. أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إصابة ستة أشخاص بأشكال متفاوتة، إثر هجمات إيرانية. وذكرت الوزارة أنها تلقت بلاغات بسقوط مقذوفات وشظايا في منطقة سكنية شمال البلاد جراء العدوان الإيراني. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أن فرق الطوارئ الطبية والإسعاف باشرت التعامل مع إصابة امرأتين في إحدى المناطق السكنية، وقدمت إليهما الرعاية الطبية اللازمة دون الحاجة إلى نقلهما، في حين نُقلت حالة ثالثة إلى المستشفى لاستكمال التقييم والعلاج. وأكد أن غرفة العمليات المركزية في الوزارة تلقت بلاغات تفيد بسقوط بعض المقذوفات والشظايا في إحدى المناطق السكنية شمال البلاد جراء الاعتداء الإيراني. وأضاف أن أقسام الطوارئ استقبلت عدداً من الحالات، ليرتفع إجمالي الحالات التي تم التعامل معها إلى ست حالات، داعياً الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية واتباع تعليمات الجهات المختصة حفاظاً على سلامتهم. وأعلنت النيابة العامة في البحرين عن حبس عدد من المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطهم في التخابر مع أجهزة الاستخبارات في إيران، إلى جانب ارتباطهم بعناصر من “الحرس الثوري” الإيراني. وأفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن القضية كُشفت عقب بلاغ من جهاز المخابرات الوطني، في إطار متابعة العناصر المرتبطة بتنظيمات إرهابية وأجهزة معادية للبلاد. وأسفرت التحريات عن ضبط المتهمين بعد ثبوت تلقيهم تكليفات من جهات خارجية لرصد مواقع حيوية داخل المملكة، وجمع معلومات تفصيلية عنها، وإرسالها تمهيداً لاستهدافها، بالإضافة إلى توثيق آثار الهجمات والتخريب عقب وقوعها





