السعودية تشارك في الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي للمرة الأولى كعضو

السعودية، ممثلة في هيئة سدايا، شاركت في الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي للمرة الأولى كعضو، وأكدت على أهمية تحويل مبادئ الذكاء الاصطناعي إلى أدوات عملية، وتعزيز التنوع اللغوي والثقافي في الأنظمة الذكية، بما يشمل اللغة العربية ويدعم الشمولية عالميًا.

شاركت السعودية ، ممثلة في هيئة سدايا، للمرة الأولى ك عضو في ال شراكة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال اجتماعها الخامس في باريس، مؤكدة أهمية تحويل مبادئ الذكاء الاصطناعي إلى أدوات عملية ، و تعزيز التنوع اللغوي والثقافي في الأنظمة الذكية بما يشمل اللغة العربية ويدعم الشمولية عالميًا .

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا" لأول مرة كعضو في الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI) خلال أعمال الاجتماع الخامس الذي تستضيفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في العاصمة الفرنسية باريس من 9 إلى 11 يونيو 2026م، بمشاركة الدول الأعضاء وخبراء وصنّاع السياسات المتخصصين في الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم. ومثّلت المملكة في الاجتماع مساعد الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الإستراتيجية للشراكات والتعاون الدولي في"سدايا" رحاب العرفج، التي شاركت في جلسات حوكمة الذكاء الاصطناعي وتطبيق مبادئ المنظمة ومستقبل الشراكة العالمية.

وأكدت العرفج خلال مشاركتها على أهمية تطوير أدوات عملية لتحويل مبادئ الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ، مع مراعاة اختلاف الأولويات الوطنية ومستويات النضج المؤسسي. ويهدف ذلك إلى المحافظة على اتساق المبادئ عالميًا وقابليتها للتطبيق محليًا. كما شدّدت على ضرورة تعزيز التنوع اللغوي والثقافي في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يدعم الشمولية والتمثيل العادل لمختلف المجتمعات واللغات، بما في ذلك اللغة العربية، ويساهم في توسيع نطاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي عالميًا.

وتأتي هذه المشاركة بعد انضمام المملكة رسميًا إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، لتصبح أول دولة عربية تنضم إلى هذه المبادرة الدولية، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في جهودها بمجال الذكاء الاصطناعي ويعزز إسهامها في تشكيل السياسات العالمية لهذا المجال





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