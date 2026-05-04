السعودية تتصدر اقتصاديات السياحة في الشرق الأوسط بمساهمة 178 مليار دولار في 2025

تقرير للمجلس العالمي للسفر والسياحة يؤكد على النمو القوي لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية وتفوقها على باقي دول المنطقة، مع مساهمة إجمالية تقدر بـ 178 مليار دولار في عام 2025.

أظهر تقرير الأثر الاقتصاد ي الصادر عن المجلس العالمي للسفر و السياحة لعام 2025، والذي يركز على منطقة الشرق الأوسط، تفوق المملكة العربية السعودية في قطاع السياحة ، مؤكداً على أدائها القوي والمتواصل الذي يعزز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة.

ووفقاً للتقرير المفصل، تحتل المملكة العربية السعودية الصدارة كأكبر اقتصاد سياحي في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة الإجمالية حوالي 178 مليار دولار أمريكي في عام 2025. هذه النسبة تمثل 46% من إجمالي الاقتصاد السياحي في المنطقة بأكملها، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها المملكة لتطوير هذا القطاع الحيوي. وقد اعتمد التقرير في حساباته على منهجية شاملة تأخذ في الاعتبار الأثر المباشر وغير المباشر والمستحث لقطاع السفر والسياحة، مما يضمن دقة وموثوقية النتائج.

هذا النمو ليس مجرد أرقام، بل هو دليل على الاستثمارات الضخمة والجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتحويل نفسها إلى وجهة سياحية عالمية المستوى. وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 7.4% خلال عام 2025. هذا النمو يتجاوز بشكل كبير متوسط النمو العالمي الذي بلغ 4.1%، ويعكس قدرة المملكة على تحقيق أداء اقتصادي متميز في قطاع السياحة.

والأكثر من ذلك، أن المملكة تفوقت على متوسط النمو الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، والذي سجل 5.3%، مما يؤكد على ريادتها في هذا المجال. هذا الأداء القوي يعزى إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الرؤية الطموحة للمملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية السياحية، مثل المطارات والفنادق والمنتجعات.

كما أن الترويج السياحي الفعال للمملكة على المستوى الدولي، وتسليط الضوء على المقومات الثقافية والتاريخية والطبيعية الفريدة التي تتمتع بها، قد ساهم بشكل كبير في جذب المزيد من السياح. إن هذه النتائج الإيجابية تعزز مكانة المملكة العربية السعودية كأسرع سوق سياحية نمواً في منطقة الشرق الأوسط، وتؤكد على إمكاناتها الهائلة في هذا القطاع. ويتوقع الخبراء أن يستمر قطاع السياحة في المملكة في النمو بوتيرة سريعة في السنوات القادمة، مدفوعاً بالاستثمارات المستمرة والجهود المبذولة لتطوير المنتجات والخدمات السياحية.

ومن المتوقع أيضاً أن تساهم المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها في المملكة، مثل مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر، في جذب المزيد من السياح وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة. إن هذا النجاح في قطاع السياحة لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والعالم. كما أنه يعزز الصورة الإيجابية للمملكة على المستوى الدولي، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن التقرير الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة يمثل تأكيداً على النجاحات التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، ويشير إلى مستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي





