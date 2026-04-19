السعودية: تغريم وحجز المركبات التي يقودها ورثة متوفين دون تفويض

مديرية الأمن العام السعودية تطرح تعديلاً على نظام المرور يفرض غرامة مالية وحجز المركبة لقيادة مركبة تعود ملكيتها لشخص متوفى دون وجود تفويض نظامي، بهدف تحفيز الورثة على تسوية وضع المركبة وتعزيز السلامة المرورية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم ملكية ال مركبات ، طرحت مديرية الأمن العام مشروع تعديل جوهري على نظام المرور ، يضيف عقوبة رادعة لقيادة ال مركبات التي تعود ملكيتها لأشخاص متوفين دون وجود تفويض نظامي بقيادتها. هذا ال تعديل المقترح، الذي تم تقديمه عبر منصة 'استطلاع' لاستطلاع آراء العموم قبل إقراره، يستهدف بالدرجة الأولى تحفيز ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي على سرعة تسوية وضع المركبة وتصحيح إجراءاتها الرسمية.

تتمثل العقوبة المقترحة في فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 ريال كحد أدنى و900 ريال كحد أقصى، بالإضافة إلى حجز المركبة المعنية لحين الانتهاء من إجراءات تصحيح المخالفة. هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للمادة (68) من نظام المرور، وتحديداً الفقرة الرابعة التي تتضمن المخالفات التي تستوجب حجز المركبات، مع التركيز الجديد على المركبات التي يعود ملكيتها لمتوفين.

الهدف الأساسي هو منع التهرب من المسؤولية القانونية عند وقوع حوادث مرورية أو ارتكاب مخالفات، وضمان أن تكون جميع المركبات المتداولة على الطرق مسجلة وملكية واضحة وصالحة للاستخدام وفقاً للأنظمة المرورية المعمول بها. يُعتبر هذا التعديل خطوة مهمة نحو ضمان السلامة العامة على الطرق، من خلال التأكد من صلاحية المركبات فنياً وقانونياً، وإخضاعها للفحوصات الدورية والتأمين اللازم، مما يقلل من العبء على الجهات الحكومية ويسهم في تنظيم حركة السير بشكل فعال.

يهدف التعديل المقترح بشكل صريح إلى معالجة فجوة قانونية كانت قد تسمح بوجود مركبات متداولة دون تحديد مسؤوليتها بشكل دقيق، خاصة بعد وفاة مالكها الأصلي. إن عدم وجود تفويض قيادة واضح للمركبة التي تعود ملكيتها لشخص متوفى يمكن أن يؤدي إلى صعوبات جمة في تحديد المسؤول عن المخالفات المرورية أو الحوادث، وقد يفسح المجال للتهرب من دفع التعويضات أو تحمل المسؤولية القانونية. ولذلك، فإن إدراج قيادة مثل هذه المركبات كمخالفة مرورية يعاقب عليها القانون، مع فرض غرامة مالية وحجز المركبة، يعد حلاً استباقيًا وحاسمًا.

من شأن هذا الإجراء أن يدفع الورثة أو الوكلاء الشرعيين إلى المبادرة بتسوية الوضع القانوني للمركبة، سواء كان ذلك بنقل الملكية للورثة، أو بيع المركبة، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها باسم شخص آخر مؤهل لقيادتها. إن فرض الغرامة وحجز المركبة حتى يتم تصحيح الوضع يمنح الورثة فترة زمنية محددة للتعامل مع الأمر، ويضمن في الوقت ذاته عدم استمرار قيادة مركبة قد تكون وضعيته القانونية غير سليمة، مما قد يشكل خطرًا على السلامة العامة.

كما أن هذا التعديل يدعم عمل القطاعات الأمنية والمرورية في متابعة المركبات المتوفى مالكها، ويساهم في توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا من خلال التأكد من خضوع جميع المركبات للإجراءات النظامية اللازمة، بما في ذلك الفحص الدوري والتأمين، وهذا بدوره يقلل من احتمالية وقوع حوادث ناجمة عن خلل فني أو عدم اكتمال الإجراءات القانونية للمركبة.

بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالسلامة والمسؤولية القانونية، فإن التعديل الجديد على نظام المرور من شأنه أن يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الأعباء على الجهات المعنية. فمن خلال توضيح المسؤولية القانونية المترتبة على قيادة مركبة تعود ملكيتها لشخص متوفى دون تفويض، سيصبح من الأسهل على الجهات الأمنية والمرورية تتبع المخالفات والحوادث وتحديد المسؤول عنها بدقة. وهذا يقلل من الحاجة إلى تحقيقات مطولة ويسرع من عملية تطبيق القانون. علاوة على ذلك، فإن تشجيع الورثة على تسوية وضع المركبة يساهم في تنظيم سوق المركبات المستعملة ويضمن استمرارية استخدام المركبات بشكل نظامي وقانوني. إن وجود مركبات متداولة بوضع غير نظامي قد يؤدي إلى تعقيدات في تسجيل المعاملات وتتبع سجلات المركبات، وهو ما تعالجه هذه الخطوة.

كما أن ضمان أن جميع المركبات التي تسير على الطرق قد خضعت للفحص الدوري والتأمين اللازم يعزز من ثقة الجمهور في النظام المروري ويزيد من الشعور بالأمان أثناء التنقل. باختصار، فإن هذا التعديل ليس مجرد إجراء عقابي، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء نظام مروري أكثر كفاءة وأمانًا، يخدم مصلحة جميع مستخدمي الطريق ويساهم في تحقيق الأهداف الأوسع للحفاظ على السلامة العامة وتنظيم حركة المركبات.





Akhbaar24 / 🏆 4. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نظام المرور الأمن العام تعديل مركبات غرامات

United States Latest News, United States Headlines